ظرفیتهای مناطق روستایی البرز شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهادری پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری روستایی گفت: با اشاره به اینکه موضوع اشتغال یکی از دغدغه های اصلی استان بوده و مباحث توسعه و اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند، اهتمام ویژه به آن در جهت کاهش مشکل بیکاری ضروری است.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از روستاهای استان دارای پتانسیل بالقوه ای هستند، متاسفانه تا کنون به صورت مستتر باقی مانده اند و وظیفه ما به فعل رساندن استعدادهای موجود است.



مدیر کل امور روستایی استان البرز، پیگیری مطالعات و پژوهشهای لازم در راستای توسعه روستاها با مشارکت دستگاههای اجرایی، اتخاذ تصمیمات لازم در زمینه حل مسائل و تنگناهای موجود اشتغال روستایی را بخشی از وظایف و مسئولیت های کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این استان اعلام کرد.

وی افزود: مسئولیتهای این کارگروه به صورت کامل و جامع تدوین شده و کلیه دستگاههای عضو آن با اعزام نمایندگان تام الاختیار خود پیرامون دستور جلسات آن تصمیم گیری خواهند کرد.



بهادری اظهار امیدواری کرد با برگزاری جلسات مستمر و اجرای مصوبات حاصل از آن توسط دستگاههای اجرایی بتوان در سال 90 نسبت به محقق نمودن حدود 87 هزار شغل که از جمله تعهدات استان است اقدامات موثری انجام داد و به رقم قابل قبولی دست یافت.

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری روستایی با حضور دستگاهها و سازمانهای عضو کارگروه در کرج برگزار شد.

