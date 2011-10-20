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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

بهادری عنوان کرد:

ظرفیتهای مناطق روستایی البرز شناسایی شود

ظرفیتهای مناطق روستایی البرز شناسایی شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استان البرز گفت: بسیاری از روستاهای استان دارای پتانسیل بالقوه هستند که وظیفه ما به فعل رساندن استعدادهای موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهادری پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری روستایی  گفت: با اشاره به اینکه موضوع اشتغال یکی از دغدغه های اصلی استان بوده و مباحث توسعه و اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند، اهتمام ویژه به آن در جهت کاهش مشکل بیکاری ضروری است.

 وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از روستاهای استان دارای پتانسیل بالقوه ای هستند، متاسفانه تا کنون به صورت مستتر باقی مانده اند و وظیفه ما به فعل رساندن استعدادهای موجود است.

مدیر کل امور روستایی استان البرز، پیگیری مطالعات و پژوهشهای لازم در راستای توسعه روستاها با مشارکت دستگاههای اجرایی، اتخاذ تصمیمات لازم در زمینه حل مسائل و تنگناهای موجود اشتغال روستایی را بخشی از وظایف و مسئولیت های کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این استان اعلام کرد.
 
وی افزود: مسئولیتهای این کارگروه به صورت کامل و جامع تدوین شده و کلیه دستگاههای عضو آن با اعزام نمایندگان تام الاختیار خود پیرامون دستور جلسات آن تصمیم گیری خواهند کرد.

بهادری اظهار امیدواری کرد با برگزاری جلسات مستمر و اجرای مصوبات حاصل از آن توسط دستگاههای اجرایی بتوان در سال 90 نسبت به محقق نمودن حدود 87 هزار شغل که از جمله تعهدات استان است اقدامات موثری انجام داد و به رقم قابل قبولی دست یافت.
 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری روستایی با حضور دستگاهها و سازمانهای عضو کارگروه در کرج برگزار شد.
 
کد مطلب 1438605

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