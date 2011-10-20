نخلستان های آبپخش در شش ماه گذشته یک بار آبیاری شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضایی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع نخلداران این منطقه با بیان اینکه بیش از یک میلیون اصله نخل در منطقه آبپخش وجود دارد، افزود: علاوه بر کاهش آبیاری نخیلات، آب بهاء نخیلات نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه سال های گذشته کشاورزان و نخلداران در نیمه اول سال حداقل سه بار آب برای آبیاری نخیلات دریافت می کرده اند در حالی که در نیمه اول امسال کشاورزان این منطقه تنها یک بار آب دریافت کرده اند .

رئیس شورای اسلامی آبپخش افزود: در سال جاری آب بهای نخیلات از 220 تومان به 260 تومان افزایش یافته است که 18 درصدی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.