کیفیت برنامه ریزی پنج سال آینده کشور به نتایج سرشماری متکی است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قزوین گفت: کیفیت برنامه ریزی در پنج سال آینده به نتایج سرشماری متکی است و اجرای دقیق آن به تصمیم گیری اصولی کمک می کند.