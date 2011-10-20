کیفیت برنامه ریزی پنج سال آینده کشور به نتایج سرشماری متکی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان که در استانداری تشکیل شد گفت: با توجه به آموزش نیروی انسانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز در استان قزوین آماده برگزاری طرح برگزاری سرشماری هستیم.
وی افزود: در اجرای این طرح 10 درصد بیشتر از تعداد مورد نیاز مامور آمارگیر برای همکاری دعوت شده است تا در صورت ریزش نیرو بسرعت جایگزینی انجام شود.
مدیر اجرایی طرح سرشماری در استان قزوین با تأکید بر همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی در سرشماری بیان کرد: انتظار داریم همه دستگاهها همراهی و همکاری خود را تا پایان مرحله جمع آوری اطلاعات ادامه دهند تا سرشماری با کیفیت بالا و بدون هیچ گونه مشکلی اجرا شود.
معاون برنامه ریزی استاندار هزینه اجرای طرح سرشماری در کشور را دو هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: براساس مصوبه مجلس هزینه مستقیم سرشماری در کشور بالغ بر 700 میلیارد ریال است که با احتساب هزینه های غیرمستقیم این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
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