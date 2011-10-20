بهره برداری از یک واحد نیروگاه سد سیمره تا پایان سال 1391

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در بازدید از سد و نیروگاه سیمره گفت: بعد از آب گرفتگی، اقدامات خوب و موثری در حوزه سد و نیروگاه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بتون ریزی سد در ترازهای پایانی است، اظهار داشت: تا پایان سال 1392 دو واحد دیگر از نیروگاه به بهره برداری خواهد رسید.

کرمی تصریح کرد: سد سیمره به عنوان یکی از عظیم ترین سدهای کشور، با مهار سیلاب ها و تولید برق، نقش قابل توجهی در توسعه ی استان خواهد داشت.

در ادامه این بازدید، مهندس میرعارفین سرپرست نظارت مقیم طرح سد و نیروگاه سیمره، از پیشرفت 97 درصدی فیزیکی این طرح خبر داد.

