60 درصد ماموران سرشماری در استان قزوین زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر سید منوچهر حیاتی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهارداشت: برای اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان قزوین بیش از سه هزار و 200 نفر ثبت نام کردند که در نهایت پس از مصاحبه و احراز شرایط لازم از50 درصد این افراد برای همکاری دعوت شده است.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در زمینه سرشماری در تمامی مدارس استان مراسمی با موضوع سرشماری برگزار می شود.



قائم مقام مدیر اجرای سرشماری در استان قزوین با بیان اینکه روزانه 20 فرم خانوار توسط مأمورین سرشماری تکمیل می شود تصریح کرد: تمامی ماموران سرشماری از تاریخ دوم آبان لغایت 22 آبان ماه با کارت شناسایی مخصوص و لباس های متحدالشکل برای جمع آوری اطلاعات به درب منازل مردم در مناطق شهری و روستایی مراجعه می کنند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین یادآورشد: در استان قزوین پس از به روز شدن نقشه ها، تعداد 922 حوزه تعیین و برای هر حوزه یک مامور پیش بینی شده که در طول زمان اجرای طرح، هر مامور 400 فرم در مناطق شهری و 380 فرم در مناطق روستایی را تکمیل خواهد کرد.

وی گفت: ماموران سرشماری با همراه داشتن کارت شناسایی نارنجی رنگ پرس شده و جلیقه آرم دار با مراجعه به درب منازل سرشماری را از دوم آبان ماه آغاز می کنند و اطلاعات مورد نیاز در قالب فرم دو با 80 سوال شامل مشخصات افراد خانواده، محل اقامت، مهاجرت، تحصیل، اشتغال، معلولیت، دین، مسکن و وضعیت بهره برداران کشاورزی جمع آوری خواه

حیاتی افزود: در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قزوین هزار و 535 نفر عوامل اجرایی و فنی، 45 نفر نیروی ستادی، 312 راننده و 922 نفر مامور و در مجموع یک هزار و 892 نفر همکاری خواهند کرد که 60 درصد ماموران آمارگیری زن و 40 درصد مرد هستند.