  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

تداوم انقلابهای عربی/

سرکوب قیام مردمی عربستان ادامه دارد/ حمله وحشیانه به چهار جوان

سرکوب قیام مردمی عربستان ادامه دارد/ حمله وحشیانه به چهار جوان

در ادامه سیاست خفقان موجود در عربستان سعودی نیروهای امنیتی این کشور با هدف قرار دادن یک خودرو که سرنشینان آن چهار جوان بودند علاوه بر زخمی کردن،آنها را به شدت با باتوم برقی مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، منابع آگاه اعلام کردند: بیست خودروی ضد شورش عربستان با محاصره خودرویی  در القطیف که چهار سرنشین جوان داشت به سوی آنها شلیک کردند.

منابع فوق افزودند: تیراندازی شدید نیروهای سعودی سبب زخمی شدن "منصور عبدالرحیم المحسن" 24 ساله از ناحیه سینه و پای راست شد که نیروهای عربستانی وی را دست و پابسته به بیمارستان القطیف منتقل کردند و وی را در عین مجروحیت به شدت کتک زدند.

این منابع همچنین بیان کردند: "صالح محمد المرار" 14 ساله نیز به شدت مجروح شده و به سبب تعداد زیاد نیروهای امنیتی در اتاق وی در بیمارستان کسی را جرات خبر گرفتن از وی نیست و نیروهای امنیتی هر فردی که به ملاقات وی برود را دستگیر می کنند و این نوجوان تمام وقت به علت ترس گریه می کند.

منابع فوق افزودند: "ممدوح جعفر العلوان" 19 ساله و برادرش "علی العلوان" 17 ساله نیز به سبب ضرب و شتم شدید به وسیله باتوم برقی مجروح شده اند.

این منابع اعلام کردند: مقامات امنیتی شهر الدمام ضمن درخواست اطلاعات دقیق آنها از خانواده هایشان صالح المرار و علی العلوان را به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

شایان ذکر است که رژیم آل سعود از زمان اوج گیری اعتراضهای مردمی به سرکوب و ارعاب مردم مناطق شرقی و بازداشت های بی رویه دست زده است.

کد مطلب 1438629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها