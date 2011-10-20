سرکوب قیام مردمی عربستان ادامه دارد/ حمله وحشیانه به چهار جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، منابع آگاه اعلام کردند: بیست خودروی ضد شورش عربستان با محاصره خودرویی در القطیف که چهار سرنشین جوان داشت به سوی آنها شلیک کردند.

منابع فوق افزودند: تیراندازی شدید نیروهای سعودی سبب زخمی شدن "منصور عبدالرحیم المحسن" 24 ساله از ناحیه سینه و پای راست شد که نیروهای عربستانی وی را دست و پابسته به بیمارستان القطیف منتقل کردند و وی را در عین مجروحیت به شدت کتک زدند.

این منابع همچنین بیان کردند: "صالح محمد المرار" 14 ساله نیز به شدت مجروح شده و به سبب تعداد زیاد نیروهای امنیتی در اتاق وی در بیمارستان کسی را جرات خبر گرفتن از وی نیست و نیروهای امنیتی هر فردی که به ملاقات وی برود را دستگیر می کنند و این نوجوان تمام وقت به علت ترس گریه می کند.

منابع فوق افزودند: "ممدوح جعفر العلوان" 19 ساله و برادرش "علی العلوان" 17 ساله نیز به سبب ضرب و شتم شدید به وسیله باتوم برقی مجروح شده اند.

این منابع اعلام کردند: مقامات امنیتی شهر الدمام ضمن درخواست اطلاعات دقیق آنها از خانواده هایشان صالح المرار و علی العلوان را به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

شایان ذکر است که رژیم آل سعود از زمان اوج گیری اعتراضهای مردمی به سرکوب و ارعاب مردم مناطق شرقی و بازداشت های بی رویه دست زده است.