10 هزار واحد مسکونی مهر در البرز به متقاضیان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ضیایی فر ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: گامهای خوبی در حوزه مسکن مهر با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد و فاقد مسکن برداشته شده است.

وی افزود: از همین رو در ادامه واگذاری واحدهای مسکونی مسکن مهر استان، در ایام دهه فجر 10 هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان می شود.

ضیایی فر بیان کرد: در حال حاضر بانک عامل این پروژه بانک مسکن است که متقاضیان مسکن مهر در استان البرز که تاکنون در این خصوص اقدام نکرده اند، فرصت دارند برای واحدهای در دست ساخت اقدام کرده و موجودی حساب خود را در اولین فرصت تکمیل کنند.

وی یادآور شد: در پروژه مسکن مهر ماهدشت برآورد حساب هشت میلیونی دیده شده که هر متقاضی بر اساس سیستم الکترونیک بانک زودتر به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند، در اولویت واگذاری و انتخاب واحد مورد نظر قرار می گیرد.

وی سقف رقم اولیه برای تکمیل حساب در پروژه مسکن مهر ابریشم را پنج میلیون تومان برآورد کرد.

متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر به نمایندگی مسکن و شهرسازی مراجعه کنند

این مسئول از کلیه مردم استان که آمادگی ثبت نام در این طرح دارند خواست در سامانه ثبت نام این طرح شرکت و یا به دفتر نمایندگی مسکن و شهرسازی البرز در پروژه مسکن مهر در مجتمع اداری تجاری پارسیان مراجعه کنند.

ضیایی فر بیان کرد: متقاضیان حتما باید واجد شرایط واگذاری مسکن مهر باشند و از این میان شرط تاهل و سکونت پنج ساله در استان مهمترین شرایط است.

وی قمیت تمام شده مسکن مهر در این استان را در واحدهای دارای آسانسور با احتساب هزینه های صدور پروانه، رهن ملک، دفترخانه، هزینه انشعاب و ... متری 345 هزار تومان عنوان کرد و گفت: قیمت پارکینگ هم دو سوم محاسبه می شود.

ساخت 90 درصد پروژه های مسکن مهر در ماهدشت نیمه صنعتی است

وی ساخت 90 درصد پروژه های مسکن مهر در ماهدشت را به صورت نیمه صنعتی عنوان کرد و به دلیل برخورداری از پیلوت مجزا قمیت تمام شده در این واحدها نسبت به سایر مناطق را بالاتر توصیف کرد.

ضیایی فر آورده اولیه مسکن مهر در استان را از سه تا هشت میلیون تومان برشمرد و از واگذاری تعدادی از واحدهای مسکن مهر استان به معرفی شدگان بهزیستی و کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار خبر داد.