میزان مصرف آب شیرین در بخش کشاورزی زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاکری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرستان گرگان افزود: بالا بودن مصرف آب در امر کشاورزی باعث می‌شود تا کشاورزان در مواقع خشکسالی و کاهش بارندگی، با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند.

وی تصریح کرد: برداشت بی رویـه از منابع زیرزمینی آب و کاهش نزولات آسمانی باعث شده تا در سطح شهرستان با بحران کم آبی مواجه شویم.

شاکری، با اشاره به اینکه استفاده بهینه از آب در کشاورزی تنها راه حل مناسب برای جبران کمبود آب است، افزود: برای این مشکل، اجرایی شدن الگوی کشت ضروری ترین و منطقی ترین راه چاره است که مسئولان باید با اقداماتی مانند درنظرگرفتن مشوق هایی برای کشت، در تسریع اجرای آن اقدام کنند.



رئیس شورای‌اسلامی شهرستان‌گرگان، اظهارداشت: الگوی کشت در هر منطقه براساس عواملی مانند وضع آب و هوایی و میزان بارندگی، اقلیم، تولید پایدار، توجیه اقتصادی و استفاده بهتر از منابع طبیعی تدوین می شود ومی‌تواند در زمینه مقابله با کم آبی بسیار موثر باشد.