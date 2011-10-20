به گزارش خبرنگار مهر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ظهر امروز در سومین کنگره کانون دانشگاهیان ایران اسلامی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه اسلامی شدن دانشگاهها ،بومی سازی علوم انسانی و نهادینه کردن آرمانهای انقلاب در دانشگاهها از اهداف مشترک کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و وزارت علوم است گفت: تشکل شما می تواند در اجرا یا عدم اجرای این موارد نقش زیادی داشته باشد.

وی افزود: اگر 5 نفر در یک دانشگاه با یکدیگر انسجام داشته باشند و حرکت آنها خالصانه باشد حتما می توانند یک دانشگاه را متحول کنند. معتقدم دانشگاهیان می توانند در مقابل انحراف از آرمانهای انقلاب بایستند.

دانشجو با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه جذب 15 هزار عضو هیئت علمی است ادامه داد: جذب این تعداد هیئت علمی حتما با مقاومت روبرو خواهد شد لذا نقش اساتید دانشگاه بسیار مهم است. ما باید اساتیدی را جذب کنیم که در عین دانشمند بودن ، متعهد و دغدغه دین را داشته باشند و از دریچه دین به همه مسائل نگاه کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اگر 15 هزار عضو هیئت علمی با شاخص های فوق جذب شوند دانشگاهها متحول خواهند شد گفت: باید در برابر مقاومت های برای حضور اساتید انقلابی ایستادگی کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: جذب نیروی متمرکز دانشجویان دکترا یک تحول است اما شاهدیم مقاومت هایی صورت می گیرد.

دانشجو در ادامه با اشاره به موضوع تحول در علوم انسانی خاطرنشان کرد : عده ای قلیل همواره عنوان می کنند موضوع تحول در علوم انسانی سیاسی است در حالی که ما معتقدیم سیاست ما عین دیانت ما است. معتقدم رکن اساسی اسلامی کردن دانشگاهها تحول در علوم انسانی است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه در ظاهر اسلامی نمی شود افزود: باید میان محتوا و ظاهر اسلامی تناسب برقرار شود البته محتوا یک اصل مهم است چرا که علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است.

وی با بیان اینکه همواره با افتخار می گویم ولایت مدارم و دغدغه دین دارم گفت: از روز اول و هنگام رای اعتماد هم اعلام کردم که برنامه های خود را اجرا خواهم کرد.

دانشجو افزود: عده ای قلیلی در جامعه دانشگاهی کشورمان فکر می کنند غرب راه رسیدن ما به قله ها را مسیر می کند در حالی که این دید کاملا اشتباه است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی گفت: بی تفاوتی در مقابل مطالبه رهبری ولایت مداری را خدشه دار می کند لذا به صورت جدی بدنبال تحقق کرسی های آزاد اندیشی هستیم.