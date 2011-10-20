ارتقای فرهنگ ترافیک نیازمند برنامه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا ظهر پنجشنبه در جلسه شورای شهرستان افزود: برای دستیابی به این منظور باید ارگانهای مرتبط با این مسئله تعیین و شرح خدمات هر یک جهت تهیه برنامه‌های مناسب مشخص شوند.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های موجود در رابطه با ارتقا و کنترل وضعیت ترافیک، عنوان کرد: بهترین راه کنترل و به حداقل رساندن ضرر و زیان ناشی از ترافیک، استفاده از عواملی همچون مهندسی ترافیک، اجرای مقررات و آموزش همگانی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس اداره امور آب شهرستان گرگان و آق قلا نیز با اشاره به حفر چاه از سوی برخی از کشاورزان اظهار داشت: برخی از چاه ها برحسب نیاز و به منظور تامین امرار و معاش خانواده حفر شده است.

حسین مقصودلو افزود: آن دسته از کشاورزان که پیش از سال 1385 اقدام به حفر چاه آب نموده اند می توانند برای تعیین تکلیف نهایی و دریافت پروانه در دفاتر پیش خوان دولت ثبت نام کنند.

وی گفت: براساس قانون صدور پروانه برای چاه های مذکور منوط به نداشتن شاکی خصوصی و قرار نگرفتن در حریم چاه های دیگر است.