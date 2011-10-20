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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

عیدی:

طرح توسعه بیمارستان لردگان ۱۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد

طرح توسعه بیمارستان لردگان ۱۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح توسعه بیمارستان شهرستان لردگان از توابع استان چهار محال و بختیاری ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: طرح توسعه بیمارستان لردگان از ۹۶ تختخوابی به ۱۲۰ تختخوابی، از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان محسوب می شود.

وی بیان داشت: مطالعات این طرح توسعه ای پایان یافته و سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار به عملیاتی شدن آن اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به محرومیت شهرستان لردگان، توسعه این بیمارستان و دیگر خدمات بهداشتی در آن ضرورت دارد.

عیدی تصریح کرد: راه اندازی بخش دیالیز، مراکز بهداشتی درمانی جدید و ساخت و تجهیز ۲۲ خانه بهداشت برای توسعه بخش سلامت شهرستان لردگان از دیگر خدمات بهداشتی انجام شده در این شهرستان به شمار می رود.
 
 

کد مطلب 1438652

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