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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

حسینی اردلی:

مانور کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در اردل برگزار شد

مانور کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در اردل برگزار شد

اردل - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی اردل از برگزاری مانور کاهش بلایای طبیعی با همکاری تبلیغات اسلامی در اردل خبرداد.

سید اصغر حسینی اردلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی مانور و همایش جلوگیری از خسارات با همکاری تبلیغات اسلامی و ستاد بحران شهرستان اردل در شهر اردل برگزار شد.

وی افزود: این مانور بزرگ با بیان نام "علی بن موسی الرضا (ع)"  آغاز شد و جمعیت هلال احمر، شهرداری با حضور در این مانور آمادگی خود را جهت مقابله با آواربرداری و کنترل موقعیت و کمک به حادثه دیدگان اعلام کردند.
 
وی تصریح کرد: این مانور در بافت قدیم اردل با حضور ادارات و ستاد حوادث اردل برگزار شد.
 
کد مطلب 1438657

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