مانور کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در اردل برگزار شد

سید اصغر حسینی اردلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی مانور و همایش جلوگیری از خسارات با همکاری تبلیغات اسلامی و ستاد بحران شهرستان اردل در شهر اردل برگزار شد.

وی افزود: این مانور بزرگ با بیان نام "علی بن موسی الرضا (ع)" آغاز شد و جمعیت هلال احمر، شهرداری با حضور در این مانور آمادگی خود را جهت مقابله با آواربرداری و کنترل موقعیت و کمک به حادثه دیدگان اعلام کردند.

وی تصریح کرد: این مانور در بافت قدیم اردل با حضور ادارات و ستاد حوادث اردل برگزار شد.

