مشکل بزرگ اروپا یاوه گویی و سبکسری مقامات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، "هلموت اشمیدت" صدر اعظم اسبق آلمان در مراسم تودیع رئیس بانک مرکزی اروپا "ژان کلود تریکت" در فرانکفورت از رفتار حکومتهای اروپایی در جریان بحران مالی یورو انتقاد کرد و به عجز و ناتوانی سازمانهای سیاسی اروپایی در حل این بحران اشاره کرد.

وی همچنین تصریح کرد که تنها بانک مرکزی اروپا خود را به عنوان یک سازمان لایق و موثر برای حل بحران نشان داد. بنابراین مشکل ما تنها بحران یورو نیست بلکه با یاوه گوییهای سبکسرانه سیاستمداران و خبرنگارانمان هم روبرو هستیم.

وی افزود: امروز ما با یک بحران شایستگی عمل سازمانهای سیاسی در اروپا روبرو هستیم. این مسئله برای آینده این اتحادیه بسیار تهدید آمیزتر از بدهی های بالای برخی کشورهای اروپایی است.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این مراسم آمادگی کشورش را برای در پیش گرفتن یک روند سیاسی قدرتمند برای حل بحران یورو اعلام کرد و اظهار داشت که ما برای نجات یورو و غلبه بر بحران هر کاری انجام می دهیم. تغییر در قراردادهای اروپایی نیز مانعی ندارد.

وی همچنین ضمن تشکر از "تریکت" برای خدماتی که در دوران عهده داری مسئولیت ریاست بانک مرکزی اروپا برای منطقه یورو انجام داد، همچنین اظهار داشت که اگر یورو شکست بخورد اروپا شکست خواهد خورد و ما اجازه اتفاق افتادن چنین واقعه ای را نخواهیم داد.

برخی از کارشناسان براین باورند که تغییر ریاست بانک مرکزی اروپا در پایان ماه اکتبر چرخشی در سیاست های مهمترین نهاد مالی اروپا بوجود نخواهد آورد و ماریو دراگی ایتالیایی رئیس بعدی این سازمان اروپایی، نیز مجبور است در چارچوب ساختارهای فعلی به فعالیت بپردازد.