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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

اکبریان به مهر خبر داد:

ارائه درخواست استیضاح وزیر اقتصاد به رئیس مجلس/ 4 محور مهم استیضاح

ارائه درخواست استیضاح وزیر اقتصاد به رئیس مجلس/ 4 محور مهم استیضاح

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس از نامه 22 نفر از نمایندگان برای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که در خواست آن به رئیس مجلس ارائه شده است.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارائی به هیئت رئیسه مجلس با امضای 22 نماینده خبر داد.

وی افزود: براساس مواد 219 و 220 قانون آئین نامه داخلی مجلس و به دلایلی که در این نامه ذکر شده این درخواست تنظیم شده است.

اکبریان، عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظائفی که نسبت به بانکها و نهاد پولی و مالی صورت گرفته به همراه نصب افراد به سمتهای مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند را از دلایل این استیضاح دانست.

وی یادآور شد: عدم نظارت بر کارکرد بانکها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی را از دلایل اصلی این استیضاح خواند.

اکبریان، احمد توکلی، نادر پورقاضی، مصطفی رضا حسینی، نژاد کوچکی، سید مهدی صادق، مرتضی آقا تهرانی، علی مطهری،سید رضا کرمی،  ادیانی، عیسی جعفری، موسی لارگانی، سیروس برنا، موسی االرضا ثروتی، سید حسین تقوی، علی عباسپور، الیاس نادران، محمد دهقان، کسبی، کاتوزیان و مقیمی امضا کنندگان این نامه هستند.

کد مطلب 1438668

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