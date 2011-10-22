قصد افزایش کمی تعاونیها را نداریم

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت 170 هزار تعاونی و دو هزار اتحادیه شهرستانی و استانی در سطح کشور اظهار داشت: در بعد کمی درصدد افزایش تعداد تعاونیها نیستیم از نظر کیفی نیازمند توجهیم.

وی افزود: خوشبختانه در بدو انقلاب نگاهی ویژه به جایگاه تعاونیها در اقتصاد شد و امروز تعاونیهای زیادی در سطح کشور فعال هستند و خانواده های زیادی با تکیه بر اقتصاد تعاونی زندگی می کنند.

حسینی نیا عنوان کرد: ایران درعرصه بین المللی و در بعد کمی یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تعاونیها است از این روی و با توجه به تجربه های ارزشمند ایران در زمینه تعاونیها می تواند تجربیات خود را در این حوزه به کشورهای علاقه مند انتقال دهد.

وی اظهار داشت: امروز باید کیفیت فعالیت تعاونیها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه های بیشتری به این عرصه سوق داده شود.

از تشکیل تعاونیها بزرگ استقبال می کنیم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از حمایت این وزارتخانه از شکل گیری تعاونیهای بزرگ خبر داد.

وی گفت: تعداد زیادی از تعاونیهای موجود از نوع خرد و کوچک هستند که اگرچه تاثیر بسزایی در اقتصاد دارند، اما سیاست این وزارتخانه حمایت از تشکیل تعاونیهای بزرگ و تعاونیهایی است که به شیوه ای نو و جدید فعالیت می کنند.

حسینی نیا هدف از این کار را جذب سرمایه بیشتر به سمت تعاونیها و شکوفایی این حوزه عنوان کرد.