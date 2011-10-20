دانشجویان جهادگر لرستانی 56 هزار نفر روز فعالیت انجام دادند

کریم زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری 11گروه دانشجویی در قالب 56 هزار نفر روز در مناطق محروم استان لرستان فعالیت کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین طی سال جاری 14 اکیپ تخصصی نیز به روستاهای محروم استان اعزام شده اند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان از اعزام جهادگران در قالب گروه های فرهنگی، کشاورزی، دامپزشکی، پزشکی و عمران خبر داد و افزود: این گروه ها به مناطقی از جمله مناطق محروم الیگودرز، روستاهای محروم بخش کاکاوند و بخش پاپی اعزام شده اند.

زینی وند همچنین از اعزام بیش از4 هزار دانشجو به مناطق جنگی کشور در سال جاری خبر داد.