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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

عادل آذر خبر داد:

رسیدن نرخ بیکاری به 11.1 درصد/ ایجاد بیش از 5/1 شغل در کشور

رسیدن نرخ بیکاری به 11.1 درصد/ ایجاد بیش از 5/1 شغل در کشور

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار ایران گفت: از تابستان 1389 تا تابستان سال جاری یک میلیون و 750 هزار شغل در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری به 11.1 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر ظهر پنجشنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نرخ بیکاری در تابستان سال جاری در سیستان و بلوچستان نیز به 9.6 درصد رسید که این امر نشان دهنده تک رقمی شدن نرخ بیکاری در این استان است.

وی بیان داشت: فرهنگ سازی آماری در کشور لازم و ضروری است و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

آذر با اشاره به اجرای طرح سرشماری در سال جاری افزود: طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم تا 22 آبان ماه در سراسر کشور اجرا می شود.

رئیس مرکز آمار ایران بیان داشت: 54 هزار مامور آمارگیر در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن مشارکت دارند.

وی گفت: یکی از راه‌ های رسیدن به استانداردهای زندگی ایجاد شغل و درآمد است که در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به این موضوع توجه شده است.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: متاسفانه برخی در آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در بخش های مختلف به ویژه بیکاری و تورم شبهه ایجاد می کنند.

آذر اظهار داشت: سرشماری مطابق با توصیه‌ سازمان ملل متحد و قوانین داخلی کشورها، هر پنج یا 10 سال توسط مراکز آماری اجرا می‌ شود.

کد مطلب 1438687

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