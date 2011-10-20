جای خالی پروژه های فرهنگی - ورزشی جامعه کارگری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی نژاد ظهر پنجشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بر نقش کارگران در عرصه تولید تاکید کرده و اظهار داشت: در حال حاضر 400 شورای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در استان تشکیل شده که به نسبت استان‌های هم سطح بسیار بالاتر است.

به گفته وی، در حوزه تعهدات اشتغال سال 89 بیش از 42 هزار فرصت شغلی به رقم بالاتر از 77 هزار شغل رسید و جزو پنج استان برتر کشوری شدیم.

لطفی‌نژاد همچنین با بیان اینکه 424 کمیته حفاظت فنی و بهداشت در استان دایر است، یادآور شد: این کمیته‌ها در خود استان فعال هستند و توانسته‌اند کارکرد خوبی داشته باشند.

مدیرکل سابق کار و امور اجتماعی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به تدوین سند اشتغال و توسعه استان بیان کرد: این سند در مرحله اول به عنوان سند برتر ملی در سطح کشور مطرح است.



وی گفت: در حال حاضر 522 تشکل کارگری و کارفرمایی در استان وجود دارد که به‌عنوان شالوده تشکل‌های کار مطرح هستند.

لطفی‌نژاد با اشاره بر پروژه های سفرهای استانی در آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این مدت تمام پروژه های سفرهای استانی مربوط به کار و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسید و تنها پروژه میانه در این میان به عنوان آخرین پروژه در سال 91 به بهره برداری می رسد.