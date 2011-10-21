مهندس علیرضا رخشا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نانو ذرات آهن خالص یا "زیرو ولنت" از یکسو به دلیل برخورداری از سطح فعال و خاصیت کاهندگی شیمیایی بسیار بالا و از سوی دیگر به دلیل اندازه بسیار کوچک امکان نفوذ و مهاجرت مسافتهای طولانی در اعماق خاک وجود دارد از این خاصیت می توان برای حذف آلودگی آبهای زیرزمینی و همچنین پسابهای صنعتی استفاده کرد.

وی به روش استفاده از نانو ذرات آهن برای تصفیه آبهای زیرزمینی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر این ذرات در یک مایع توزیع و پایدار شوند با تزریق این محصول از طریق چاهکهایی در یک نقطه از زمین، منطقه ای موثر برای تصفیه آب ایجاد می شود.

رخشا با بیان اینکه این چاهکها می‌تواند در فواصل مشخصی از چاه یا قنات برداشت آب ایجاد شود، ادامه داد: این چاهکها باید به نحوی تعبیه شود که محل برداشت آب را احاطه کند به این ترتیب این چاهکها مانند یک سپر مانع از ورود آلودگی به داخل چاه می شود.

وی در خصوص مزایای استفاده این روش فوق برای تصفیه آب خاطر نشان کرد: مزیت استفاده از این روش آن است که نانو ذرات آهن، عمل تصفیه و حذف آلودگی های موجود در آب را در عمق زمین انجام می دهد و دیگر نیازی به عملیات استخراج و سپس تصفیه آن در تصفیه خانه ها نخواهد بود. به همین دلیل هزینه تامین آب بهداشتی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

مجری طرح ادامه داد: نانوذرات آهن خالص مورد نیاز در این فناوری به روش انفجار الکتریکی سیم (EEW) تولید می‌شود که یکی از اقتصادی ترین روشهای موجود برای تولید نانو ذرات فلزی و یا اکسیدهای فلزی است. در این فرایند با استفاده از ولتاژ و جریان بسیار بالا، سیم نازک فلزی طی یک انفجار در زمان بسیار کوتاه به نانو ذرات فلزی تبدیل می شود.

رخشا با تاکید بر اینکه نانو ذرات آهن خالص قابلیت حذف آلودگی هایی از قبیل مواد آلی کلرینه، یونهای فلزی سنگین، رنگهای آلی و یونهای غیرآلی را دارد، اضافه کرد: همچنین با توجه به قابلیت بالای این محصول برای از بین بردن طیف وسیعی از آلودگیها می توان با تزریق نانو ذرات آهن به مخازن نگهداری پساب های صنعتی از آن برای تصفیه این پسابها هم استفاده کرد.