  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۵۸

پاس تهران فاتح دوازدهمين دوره مسابقات بين المللي جودو -جام فجر شد

پاس تهران فاتح دوازدهمين دوره مسابقات بين المللي جودو -جام فجر شد

دوازدهمين دوره مسابقات بين المللي جودو -جام فجر با قهرماني تيم جودو پاس تهران به پايان رسيد.

 به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها طي روزهاي 9-10 مردادماه درسالن ورزشي شهداي هفتم تير تهران وبا حضور 112جودوكاراز24 تيم داخلي و خارجي  برگزارشد و تيم پاس  تهران باكسب  4مدال طلا و يك نقره بر سكوي  قهرماني  تكيه زد و تيمهاي دانشگاه آزاد اسلامي (الف) با يك طلا، 2نقره و3برنز درمكان دوم و تيم نيروي زميني ارتش با كسب يك مدال طلا،  يك نقره و3برنز در جاي سوم قرارگرفتند.  همچنين تيمهاي كره جنوبي (يك طلا، يك نقره و2برنز) گرجستان(يك نقره ،2برنز) و خراسان با يك نقره در مكانهاي بعدي قرار گرفتند. 

  

نتايج نهايي اوزان مختلف رقابتهاي بين المللي جودو به شرح ذيل مي باشد :

وزن 60- كيلو گرم:1 ) محسن غفار(پاس تهران ) 2 ) مسعود حاجي آخوند زاده ( دانشگاه آزاد اسلامي-الف)  3) احمدرضا احمدي( نيروي زميني ارتش) محسن ذكريا(دانشگاه آزاد اسلامي- ب )

وزن66- كيلو گرم : 1) آرش ميراسماعيلي ( دانشگاه آزاداسلامي ) 2) بو جونگ ( كره جنوبي )  3) وحيد سرلك ( نيروي زميني ارتش) خوسي تاشوي ( گرجستان)

وزن73- كيلوگرم : 1) يوسف غلامي ( نيروي زميني ) 2 ) بود و اويلي ( گرجستان)  3) حسين اكبري ( دانشگاه آزاد اسلامي-الف ) مينهو شوي( كره جنوبي)

وزن 81- كيلو گرم : 1) كاظم ساريخاني (پاس تهران) 2) امين چمن پا ( خراسان)  3) فريد( آذربايجان) فريز( آذربايجان)

وزن 90- كيلو گرم  :1) عباس فلاح (پاس تهران) 2) عليرضا صانعي ( دانشگاه آزاد اسلامي) 3)بوداولي(گرجستان) كيم چيو (كره جنوبي)

وزن 100- كيلوگرم : 1) سوكيم ( كره جنوبي) 2) مسعود خسروي نژاد (پاس تهران)  3) حسين قمي و امير حسين شكري (دانشگاه آزاد اسلامي)

وزن 100+ كيلو گرم : 1)سيد محمود ميران ( پاس تهران ) 2) هادي حضرتقلي ( نيروي زميني ارتش ) 3) سعيد خسروي نژاد (دانشگاه آزاد اسلامي-الف)موتاز هالاك(سوريه)

لازم به يادآوري است: در پايان اين رقابتها عباس فلاح جودوكار ملي پوش (پاس تهران) بعنوان فني ترين جودوكار اين مسابقات با   4 ضربه فني و ميانگين زماني 30 ثانيه برنده جايزه ايپون تروفي (جايزه تكنيك ) شد. اين جايزه فقط به ورزشكاراني كه بيشترين ضربه فني را در كمترين زمان ممكن بدست آورده باشند ، تعلق ميگيرد.  

گفني است: تيمهاي سريلانكا ، كويت و تاجيكستان علي رغم اعلام قبلي در اين رقابتها غايب بودند.

کد مطلب 14387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها