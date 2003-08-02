پاس تهران فاتح دوازدهمين دوره مسابقات بين المللي جودو -جام فجر شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها طي روزهاي 9-10 مردادماه درسالن ورزشي شهداي هفتم تير تهران وبا حضور 112جودوكاراز24 تيم داخلي و خارجي برگزارشد و تيم پاس تهران باكسب 4مدال طلا و يك نقره بر سكوي قهرماني تكيه زد و تيمهاي دانشگاه آزاد اسلامي (الف) با يك طلا، 2نقره و3برنز درمكان دوم و تيم نيروي زميني ارتش با كسب يك مدال طلا، يك نقره و3برنز در جاي سوم قرارگرفتند. همچنين تيمهاي كره جنوبي (يك طلا، يك نقره و2برنز) گرجستان(يك نقره ،2برنز) و خراسان با يك نقره در مكانهاي بعدي قرار گرفتند.
نتايج نهايي اوزان مختلف رقابتهاي بين المللي جودو به شرح ذيل مي باشد :
وزن 60- كيلو گرم:1 ) محسن غفار(پاس تهران ) 2 ) مسعود حاجي آخوند زاده ( دانشگاه آزاد اسلامي-الف) 3) احمدرضا احمدي( نيروي زميني ارتش) محسن ذكريا(دانشگاه آزاد اسلامي- ب )
وزن66- كيلو گرم : 1) آرش ميراسماعيلي ( دانشگاه آزاداسلامي ) 2) بو جونگ ( كره جنوبي ) 3) وحيد سرلك ( نيروي زميني ارتش) خوسي تاشوي ( گرجستان)
وزن73- كيلوگرم : 1) يوسف غلامي ( نيروي زميني ) 2 ) بود و اويلي ( گرجستان) 3) حسين اكبري ( دانشگاه آزاد اسلامي-الف ) مينهو شوي( كره جنوبي)
وزن 81- كيلو گرم : 1) كاظم ساريخاني (پاس تهران) 2) امين چمن پا ( خراسان) 3) فريد( آذربايجان) فريز( آذربايجان)
وزن 90- كيلو گرم :1) عباس فلاح (پاس تهران) 2) عليرضا صانعي ( دانشگاه آزاد اسلامي) 3)بوداولي(گرجستان) كيم چيو (كره جنوبي)
وزن 100- كيلوگرم : 1) سوكيم ( كره جنوبي) 2) مسعود خسروي نژاد (پاس تهران) 3) حسين قمي و امير حسين شكري (دانشگاه آزاد اسلامي)
وزن 100+ كيلو گرم : 1)سيد محمود ميران ( پاس تهران ) 2) هادي حضرتقلي ( نيروي زميني ارتش ) 3) سعيد خسروي نژاد (دانشگاه آزاد اسلامي-الف)موتاز هالاك(سوريه)
لازم به يادآوري است: در پايان اين رقابتها عباس فلاح جودوكار ملي پوش (پاس تهران) بعنوان فني ترين جودوكار اين مسابقات با 4 ضربه فني و ميانگين زماني 30 ثانيه برنده جايزه ايپون تروفي (جايزه تكنيك ) شد. اين جايزه فقط به ورزشكاراني كه بيشترين ضربه فني را در كمترين زمان ممكن بدست آورده باشند ، تعلق ميگيرد.
گفني است: تيمهاي سريلانكا ، كويت و تاجيكستان علي رغم اعلام قبلي در اين رقابتها غايب بودند.
نظر شما