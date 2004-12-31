محمود دولت آبادي : تاريخدانان ايران ، اسناد خود را در ارتباط با خليج فارس به معرض ديد جهاني بگذارند / مي خواهند براي خليج فارس سند سازي كنند ، ما هوشيار نيستيم









محمود دولت آبادي - رمان نويس ، درباره ي اقدام موسسه آمريكايي اينترنشنال جئوگرافي دراستفاده ازنام جعلي خليج عربي در كنار نام خليج فارس ، به خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، گفت : من هميشه تعجب كرده ام كه برخي « خليج فارس » را خليج عربي مي نامند و احتمالا ازاين موقعيت - حضور آمريكا درمنطقه - كه پيش آمده ، سود مي برند. اين مساله به غيرفعال بودن مقامات سياسي وفرهنگي ما دردنيا برمي گردد كه اين طورغافلگيرپيش مي آيد تا براي " خليج فارس " سند جعلي درست كنند ومن خيلي متاسف هستم ازاين كه ما هوشيارنيستيم .



نويسنده ي « سلوك » گفت : اگرما درمجامع بوديم و حضور داشتيم ، اين كارها صورت نمي گرفت . رسم اين است كه اگرشما نباشيد ، ديگران جايت را مي گيرند . كشورهاي ديگر پول مي دهند ، ارتباط دارند و نفوذ مي كنند ودست به اين قبيل كارها مي زنند .



دولت آبادي ، درباره ي واكنش اهل فرهنگ كشور به اين مساله گفت : نويسندگان وقتي نمي توانند كنارهم جمع شوند ، چه حركتي مي توانند انجام دهند ؟ تنها مي توانم بگويم متاسفم ، اما كاري ازدستم برنمي آيد .







نويسنده ي كتاب « شب وروزيوسف » گفت : درهمه جاي دنيا وقتي درباره ي آبهاي جنوبي ايران صحبت مي كنند ، اسم « خليج فارس » را به كارمي برند و حركت اين موسسه ي آمريكايي پشتوانه اي ندارد ، تاريخدان هاي ايراني بايد جمع شوند واسناد شان را در معرض ديد جهاني قرار بدهند.



محمود دولت آبادي درادامه ي گفت و گوي خود با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اشاره به اين كه درزمان هاي مختلف ، هرگاه صحبت ازجزايرايراني خليج فارس به ميان آمده است ، ايران با استناد به نقشه هاي معتبر و قديمي و كتابهاي تاريخ ، مالكيت اش را براين جزايربه اثبات رسانده است ، گفت : با ذكر اين كه سه جزيره توسط ايران اشغال شده ، مي خواهند درآينده براي ادعاي ديگران نسبت به خاك ايران سند سازي كنند .