به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال کشورمان در رده سنی بزرگسالان بعد از برپایی یک اردوی هشت روزه تدارکاتی در کرواسی، امروز پنجشنبه 28 مهرماه کرواسی را به مقصد کره جنوبی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک لندن ترک کرد.

این تیم با ترکیب 16 ورزشکار به سرمربیگری "ایویکا ریمانیچ" و مربیگری علیرضا حبیبی راهی این رقابت‌ها شده است.

همچنین جلال کوزه گری رئیس فدراسیون هندبال کشورمان به همراه سرپرست و مدیر روابط عمومی این فدراسیون امروز پنجشنبه تهران را به مقصد کره جنوبی ترک کردند و بامداد فردا جمعه به این کشور وارد می شوند.

تیم ملی هندبال کشورمان در گروه اول با تیم‌های عراق، ازبکستان، قطر، کویت، عربستان در دور مقدماتی مسابقه می دهد. هر چند هنوز کنفدراسیون هندبال آسیا به طور کتبی انصراف تیمی را اعلام نکرده است اما به احتمال زیاد دو تیم عراق و ازبکستان از گروه ایران از حضور در این مسابقات انصراف خواهند داد.

گروه بندی رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا به این شرح است:

گروه A: کویت، ازبکستان، ایران، عربستان، قطر و عراق

گروه B: کره جنوبی، ژاپن، چین، عمان و قزاقستان

رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک لندن از اول تا هشتم آبان‌ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود.