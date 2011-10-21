به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدی با بیان این مطلب افزود: بهداشت روان در محیط آموزشگاهی، مثل مدرسه، طیف متنوعی از فعالیت ها را از پیشگیری اختلال های روانی گرفته تا اختلال های یادگیری و رفتاری و زمینه های تشخیصی و درمانی این اختلال ها در برمی گیرد.

وی با اشاره به این که برنامه های بهداشت روان در مدارس از سه جنبه بررسی می شود، گفت: در همه اختلال های روانی، پیشگیری مهم تر از درمان است. محیط مدرسه نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیشگیری از بروز اختلال های رفتاری دانش آموزان، ازجمله مهم ترین وظایف آن است.

اسدی افزود: پیشگیری، طیف وسیعی از رفتارها و باورهای دانش آموزان را در بر می گیرد و تلاش می کند برخی از زمینه های مثبت رفتاری، مانند اعتماد به نفس، مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی را در دانش آموزان تقویت کند و بسیاری از زمینه های منفی را در آنان از بین ببرد و این امور سطح سلامت روان دانش آموزان را افرایش می دهد.

کارشناس اداره روان وزارت بهداشت تصریح کرد در حیطه بهداشت روان ثانویه با دو مفهوم کلی غربالگری و خدمات حمایتی فوری سر و کار داریم که هر کدام از آنها فعالیت ها و اقدام های متنوعی را شامل می شود که در فرآیند غربالگری، بر تشکیل پرونده های روان شناختی برای دانش آموزان و شناسایی ویژگی های روانشناختی آنان تاکید می شود.

وی درباره نشانه های هشدار دهنده اختلالات روانی بین دانش آموزان گفت: هنگامی که گوشه گیری فزآینده دانش آموزی مشاهده می شود، دانش آموز هیچ گونه توجهی به صحبت های دوستان خود ندارد، نسبت به تعامل اجتماعی با دیگران عکس العمل نشان نمی دهد و یا دچار اضطراب مفرط است، همه این شاخص های رفتاری را می توان به عنوان نشانه های هشداردهنده در نظر گرفت.

به گفته این کارشناس، اگر این گونه نشانه ها بررسی نشود و زمینه بروز آنها از بین نرود، عارضه ها شدیدتر شده و در سال های بعد سلامت روان دانش آموز را مختل خواهد کرد.

اسدی افزود: شناسایی نشانه های هشدار دهنده و ارائه راهکارهای روانشناختی، می تواند در پیشگیری از بروز اختلال های شدید رفتاری تاثیر زیادی بگذارد.

