اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان با درخشش فوتسالیست قمی به مرحله دوم رقابت‌های فوتسال جایزه بزرگ برزیل راه یافت.



بعد از کسب دو پیروزی ارزشمند مقابل تیم‌های ملی فوتسال بلژیک و امریکا در دو روز نخست رقابت‌های جایزه بزرگ برزیل، تیم ملی فوتسال کشورمان با شکست اروگوئه، با ۹ امتیاز مقتدرانه به مرحله بعدی رقابت‌های گرندپریکس برزیل صعود کرد.



تیم ملی فوتسال ایران در آخرین بازی دور مقدماتی‌اش نیز سه بر یک از سد اروگوئه گذشت تا با اقتدار و ۹ امتیاز به عنوان تیم اول گروه سوم راهی مرحله بعد شود که این صعود با درخشش علی اصغر حسن‌زاده بازیکن با سابقه فوتسال قم در کنار سایر ملی پوشان رقم خورد.



این در حالی است که از گروه نخست این رقابت‌ها تیم‌های برزیل و گواتمالا با ۹ و ۴ امتیاز، از گروه دوم تیم‌های روسیه و پاراگوئه با ۹ و شش امتیاز، از گروه سوم تیم‌های ایران و اروگوئه با ۹ و ۴ امتیاز و از گروه چهارم تیم‌های آرژانتین و جمهوری چک هر دو با چهار امتیاز راهی دور بعد شدند.



حضور بانوان قمی در مسابقات قهرمان کشوری امید و پیشکسوتان



تیم بانوان قم در مسابقات قهرمان کشوری والیبال بانوان در رده سنی امید و پیشکسوتان در آذر و بهمن‌ ماه شرکت می‌کند.



این در حالی است که فدراسیون والیبال در نظر دارد برای نخستین ‌بار مسابقات قهرمان کشوری رده‌های سنی امید و پیشکسوتان را برگزار کند، قرعه‌کشی این رقابت‌ها انجام شد و بر این اساس در رده سنی امید ۲۹ تیم اعلام آمادگی کرده‌اند اما هنوز میزبان و زمان برگزاری مسابقات به طور دقیق مشخص نشده است.



همچنین احتمال دارد این رقابت‌ها در آذرماه برگزار شود و خوزستان و مازندران تیم‌هایی هستند که درخواست میزبانی کرده‌اند، ضمن اینکه رقابت‌های قهرمانی کشور امید در پنج گروه چهار تیمی و سه گروه سه تیمی برگزار می‌شود.



در رده سنی پیشکسوتان نیز ۱۵ تیم شرکت می‌کنند که در سه گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون والیبال، این رقابت‌ها از هفتم تا دوازدهم بهمن به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد.



حضور تکواندوکاران قمی در هفته‌های اول و دوم لیگ شکوفه ها



تکواندوکاران قمی در مسابقات لیگ تکواندو نونهالان باشگاه‌های کشور جام شکوفه‌ها با حریفان خود رقابت می‌کنند.



بر اساس برنامه فدراسیون تکواندو مرحله دوم از پیکارهای لیگ نونهالان باشگاه‌های کشور روز جمعه بیست و نهم مهرماه به میزبانی بابل برگزار می‌شود و تکواندوکاران قمی در جدال با حریفان به روی شیاپچانگ خواهند رفت.



این در حالی است که دیدارهای هفته اول و دوم (مرحله دوم) از هفتمین دوره لیگ نونهالان پسر (جام شکوفه‌های تکواندو) به میزبانی باشگاه حاجی‌پور بابل در حالی به انجام می‌رسد که طبق برنامه ریزی بعمل آمده زمان وزن کشی تیم‌ها نیز امروز پنج شنبه بیست و هشتم مهرماه برگزار می‌شود.