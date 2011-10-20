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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

هفته یازدهم لیگ برتر/

سایپا البرز به مصاف شاگردان قلعه نویی می رود

سایپا البرز به مصاف شاگردان قلعه نویی می رود

کرج - خبرگزاری مهر: ازهفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم سایپای البرز فردا باید در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف تراکتورسازی برود.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم سایپا و تراکتورسازی در شرایطی عصر فردا به مصاف هم می روند که نماینده فوتبال استان البرز در این فصل نتایج ضعیفی را به دست آورده و فردا کار سختی مقابل تراکتور سازی خواهند داشت .

از سوی دیگرقلعه نویی هنوز به آن روندی که برای صدرنشینی تراکتورسازی در لیگ نیاز است، وارد نشده است.

داشتن بهترین خط حمله لیگ و بردن تیم‌هایی همچون استقلال و ذوب آهن هنوز تراکتوری‌ها را به اعتماد به نفس لازم برای صدرنشینی نرسانده، چرا که آن‌ها هفته گذشته مقابل تیم بحران زده سپاهان که به تازگی مربی‌اش را اخراج کرده بود، دست خالی برگشتند.

با این حال تراکتوری‌ها باز هم این فرصت را دارند که در مقابل دیدگان هواداران خود یک سه امتیاز دیگر را به اندوخته‌های خود اضافه کنند.

اگر چه رقیب این هفته آن‌ها یعنی سایپا در رده سیزدهم جدول است، اما با گذشت 10 هفته از فصل کنونی لیگ برتر همگان متوجه شده‌اند که هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد و رتبه تیم‌ها در جدول چندان در نتیجه‌ بازی‌ها تاثیرگذار نبوده است.

کد مطلب 1438721

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