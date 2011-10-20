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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

سردار سجادیان خبر داد:

کشف 626 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

کشف 626 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 626 کیلوگرم مواد مخدر طی سه عملیات جداگانه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستانهای جهرم و آباده طی سه عملیات موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه قاچاق و توزیع موادمخدر شدند.

وی ادامه داد: از این باند 626 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با انهدام این باند تعداد هفت قاچاقچی دستگیر شده و چهار دستگاه خودرو و 9 دستگاه تلفن همراه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس ضمن هشدار به سوداگران مرگ گفت: قاچاقچیان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان موادمخدر در استان فارس بدانند که کارکنان نیروی انتظامی استان برای ریشه کن کردن فعالیت قاچاقچیان و موادمخدر تمام توان خود را به کار خواهند گفت تا جامعه ای ایمن از آفتهای اجتماعی داشته باشیم.

کد مطلب 1438724

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