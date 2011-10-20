پرهیز از شعار و سخنرانی در کارهای مدیریتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح ظهر پنجشنبه در آیین معارفه خود به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: توجه به عزت کارگران و جلوگیری از ارتزاق سیاسی برخی افراد و جریان‌ها از این قشر، مورد توجه قرار خواهد گرفت.



به گفته وی، کسانی که ادامه حیات سیاسی خود را در استفاده از قشر کار می‌دانند باید هر چه سریع‌تر تکلیف خود را مشخص کنند.

فاتح با اشاره به برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی توسط این اداره کل گفت: در نمایشگاه توانمندی دولت معرفی ظرفیت‌های مشاغل خانگی نیز مورد توجه خواهد بود و در روزهای پنجم تا 9 آبان سالجاری برپا خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی بر حمایت از تشکل‌های کارگری تاکید کرد و اظهار داشت: با واگذاری 20 تا 30 درصدی سهام کارخانه‌ها به کارگران در زمینه نقش‌آفرینی آنان در حوزه سرمایه‌گذاری تلاش می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت قانون کار یادآور شد: این قانون پس از قانون اساسی دارای اهمیت برتر بوده و بر همین اساس اجرای صحیح آن مورد تاکید می‌شود.

فاتح همچنین از راه اندازی فروشگاه ایده در آذربایجان‌شرقی خبر داده و گفت: راه‌اندازی این فروشگاه به صورت پایلوت بوده و اگر این فروشگاه موفق باشد در زمینه‌های دیگر نیز شاهد راه‌اندازی فروشگاه‌هایی با هدف ارتقای جایگاه کار و تعاونگران در استان خواهیم بود.

وی افزایش هیئت های حل اختلاف و کم شدن زمان رسیدگی به پرونده های دعاوی از دیگر برنامه های خود در سمت جدید عنوان کرد.