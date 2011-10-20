به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در حاشیه ملاقات چهره به چهره با مردم تهران در پاسخ به سئوالی درباره اهمیت و اهداف ملاقات حضوری دولتمردان با مردم گفت: برنامه و روش دولت نهم و دهم حضور در بین مردم و همراهی با آنان بوده است و در این مدت همواره در برنامه ها و مراسمات مختلف از جمله ملاقات چهره به چهره با مردم ملاقات داشته است.

وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور گفت: نهاد ریاست جمهوری برنامه های مناسبی را برای تکرار ملاقات های چهره به چهره اعضای هیات دولت با مردم در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره احساس خود از رفع مشکلات مردم به عنوان رئیس جمهور، گفت: ما خادم و نوکر مردم هستیم و عناوین مختلف برای هیچ کس برتری ندارد و خدمت به مردم برای ما همانند زندگی و حیات است .

احمدی نژاد با اشاره به برنامه های دولت در خصوص افزایش ملاقات های مردمی گفت : در جریان سفرای استانی و در استان های مختلف این دیدارها انجام می شود اما در تهران به دلیل آنکه این دیدارها در فواصل طولانی تری صورت می گرفت گزارشات بررسی ها مشخص کرد که بخشی از مشکلات مردم بدون پیگیری انباشته شده و تقاضای آنها برای انجام ملاقات ها زیاد است به همین دلیل تصمیم گرفته شده تا ملاقات های حضوری و چهره به چهره اعضای دولت با مردم در فواصل کوتاهتری انجام شود.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سئوال که چه پیشنهادی به وزراء و مسئولین کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم دارید؟ گفت: همه مسئولان باید قدر مردم را بدانند و در راه خدمت به آنها کوشا باشند . کارهای مردم نباید در پیچ و خم های اداری معطل بماند چرا که بسیاری از مشکلات و مسائل نیازی به پیچیدگی های قانونی ندارد .