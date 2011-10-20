شهادت مرزبان ایرانی توسط نیروهای جمهوری آذربایجان/ موضوع در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده مرزبانی استان اردبیل ظهر پنج شنبه درگفتگو با خبرنگاران استان با تائید این خبر اظهار داشت: سرباز مرزبانی استان بدون حمل اسلحه وبه صورت اشتباهی وارد خاک جمهوری آذربایجان شده بود که توسط مرزبانان این کشور به شهادت می رسد.

سرهنگ سید مجتبی موسوی با بیان اینکه پیش از تیراندازی و شهادت وی، نیروهای این کشور این سرباز وظیفه را دستگیر کرده بودند، افزود: هیچ بهانه ای برای تیراندازی به فرد غیر مسلح وجود ندارد و این اقدام سربازان کشور آذربایجانی غیرقانونی و ناجوانمردانه بوده است.

وی زمان وقوع این حادثه را صبح روز چهارشنبه عنوان کرد و بررسی دقیق موضوع از سوی کارشناسان و بازرسان و نیز عدم التهاب فضای جامعه را مهمترین علت غیر رسانه ای شدن آن برشمرد.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به تشکیل هیئتی از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی این موضوع یادآور شد: قرار است این هیئت بزودی با هیئت رسمی کشور آذربایجان دیدار و گفتگو کند.

وی با بیان اینکه مرزبانی کشورمان مراتب اعتراض شدید خود را به مقامات این کشور اعلام کرده اند،اضافه کرد: سفیر کشورمان در باکو نیز در حال بررسی این موضوع از راه های دیپلماتیک است.

به گفته موسوی در عرف بین المللی و قوانین دو جانبه کشورهای هم مرز این اتفاق نادر بوده و کمتر پیش آمده که مرزبان کشوری از سوی کشور مقابل مورد حمله قرار گیرد، ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به اعتقادات دینی و اسلامی حسن همجواری را همیشه رعایت کرده است.

بنا به گزارشهای واصله تاکنون پیکر مرزبان شهید کشورمان که 18 سال سن و از شهرستان خرم آباد استان لرستان بوده، تحویل مقامات جمهوری اسلامی نشده و تلاشهای مرزبانی و رایزنی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

خبرهای تکمیلی در این خصوص متعاقبا منتشر خواهد شد.