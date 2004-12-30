آخرين تحولات انتخاباتي عراق (10)

خبر 63) برگزاري سمينار مربوط به انتخابات عراق در آمريكا



مركز دارالسلام در واشنگتن سميناري را درباره انتخابات عراق برگزار كرد كه شمار زيادي از مهاجران عراقي مقيم آمريكا در آن شركت كردند.



شركت كنندگان در اين سمينار متفق القول اعلام كردند انتخابات سراسري 30 ژانويه ( 11بهمن) پس از چالش ها و مراحل دشوار گذشته نقطه تحول مهمي در تاريخ عراق به شمار مي رود .



در اين سمينار دو مساله اساسي بررسي شد كه يكي راه هاي تضمين مشاركت گسترده مردم در انتخابات آينده داخل وخارج عراق و ديگر تامين سلامت و آزاد برگزار شدن انتخابات است



خبر 64) برگزاري دوره آموزشي براي 50 عراقي ناظر بر مراكز راي گيري خارج از كشور



سازمان بين المللي مهاجرت يك دوره آموزشي براي شماري از عراقي هاي مقيم خارج برگزار كرده است كه قرار است مديريت مراكز اخذ راي در 14 كشور را برعهده بگيرند.



به گفته دارن بواوير مسئول اطلاع رساني برنامه انتخابات عراق در خارج از كشور ، سازمان بين المللي مهاجرت اين دوره آموزشي را از دو روز پيش در اردن براي حدود 50 عراقي آغاز كرده است .



براساس راهكاري كه سازمان بين المللي مهاجرت تهيه كرده است 25 مربي بين المللي باتجربه در انتخابات بين المللي كار آموزش گروه 50 نفره عراقي هاي مقيم در 14 كشور خارجي را برعهده دارند تا اين افراد به محل اقامت خود برگردندو آموزش هاي فراگرفته را در اختيار گروه هاي ديگر كه به برگزاري انتخابات كمك خواهند كرد، قراردهند، اين دوره آموزشي سه روزه از دو روز گذشته در يكي از تفرجگاه هاي ساحل درياي بحرالميت درجنوب اردن آغاز شده است .



شايان ذكر است سازمان بين المللي مهاجرت كه مسئول ساماندهي و برگزاري انتخابات عراق در كشورهاي خارجي است با 11 كشور ايران، آلمان ، استراليا، كانادا، دانمارك، فرانسه، اردن، هلند، سوئد، انگليس وآمريكا براي برگزاري انتخابات در اين كشور توافقنامه امضا كرده است ، اردن مركز اصلي نظارت بر انتخابات درخارج از عراق خواهد بود و قرار است حدود يك ميليون عراقي مهاجر در اين انتخابات شركت كنند البته هنوز كشورهاي سوريه ، تركيه و امارات براي انجام راي گيري از عراقي هاي مقيم اين كشورها موافقت نهائي خود را اعلام نكرده اند.



خبر 65) رقابت 7500 نامزد براي كسب 275 كرسي مجلس ملي عراق



هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اعلام كرد كه بيش از 7500 نامزد وابسته به 111 گروه و تشكل سياسي در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن) براي دستيابي به 275 كرسي مجلس ملي رقابت خواهند كرد.



به گفته فريد ايار سخنگوي اين هيات آمارهايي كه از سوي هيات عالي اجرايي انتخابات تهيه شده است نشان مي دهد كه 7471 نامزد از 75 حزب سياسي و 27 نامزد مستقل و 9 ليست ائتلافي در انتخابات آينده شركت خواهند كرد.



خبر 66) اكراد همزمان در دو انتخابات شركت مي كنند



اكراد وديگر اقليت هاي ساكن منطقه كردستان عراق علاوه بر شركت در انتخابات سراسري مربوط به مجلس ملي ، درانتخابات مجلس محلي خود نيز شركت مي كنند .



به گفته فريد ايار سخنگوي هيات عالي اجرايي انتخابات عراق، 12 گروه سياسي و يك ائتلاف در انتخابات مجلس ملي كردستان عراق با 463 نامزد شركت خواهند كرد.



عراقي ها روز 11 بهمن درانتخابات سراسري 275 نماينده خود را براي تشكيل مجمع يا مجلس ملي انتخاب خواهند كرد كه اين مجلس مهمترين ماموريت خود يعني تدوين قانون اساسي دايمي عراق و نيز برنامه ريزي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري را بايد برعهده گيرد همزمان در منطقه كردستان نيز اكراد و ديگر اقليت ها اعضاي پارلمان 111 نفره خود را انتخاب خواهند كرد منطقه كردستان از سال 1992 از زير سلطه نظام بعثي سابق خارج شده بود.



خبر 67) مراحل سه گانه رسيدن به تشكيل حكومت منتخب دمكراتيك در عراق



موسسه تحقيقات و رايزني هاي عراق در گزارشي به مراحل تشكيل يك حكومت منتخب مردمي را كه سه مرحله است، اشاره كرده است .



اين طرح به سه مرحله اشاره مي كند مرحله اول كه تشكيل دولت موقت است كه از 28 ‍ژوئن گذشته آغاز بكار كرد و تا 31 ژانويه (12 بهمن ) ادامه خواهد يافت.پ



مرحله دوم تشكيل حكومت انتقالي پس از انتخابات سراسري است كه از 31ژانويه (12 بهمن) تا 31 دسامبر 2005 ( اوايل دي ماه 84) ادامه خواهد يافت و مرحله سوم كه منجر به تشكيل حكومت دايمي منتخب از 31 دسامبر(اوايل دي 84) تا 4 يا 5 يا شش سال بعد خواهد بود كه اين مساله را قانون اساسي دايمي مشخص خواهد كرد .



در مرحله دوم مجلس يا مجمع ملي از طريق انتخابات سراسري 30 ژانويه(11بهمن) با 275 نماينده از سوي مردم تشكيل خواهد شد كه اين مجلس مامور تشكيل ارگان هاي دولت فدرال بر اساس شوراي رياستي و شوراي وزيران و دستگاه قضائي خواهد بود و كار قانونگذاري كه مهمترين آن تدوين و تصويب قانون اساسي دايمي و نظارت بر حكومت انتقالي و قوه مجريه است را برعهده خواهد گرفت.



خبر 68) تاكيد مقتدي صدر بر عدم مشاركت در انتخابات عراق



سخنگوي مقتدي صدر در شهر نجف تصريح كرده است با وجود اشغالگران برگزاري و مشاركت در انتخابات را نمي پذيريم.

الدراجي با اين اظهارات، تحريم انتخابات عراق را از سوي مقتدي صدر و طرفداران وي مشهور به "جريان صدري" اعلام داشت.



سخنگوي مقتدي صدر گفته است : با وجود اشغالگران، برگزاري انتخابات قابل قبول نيست به ويژه كه وضعيت امنيتي عراق مناسب نيست واين كشور در حالت بي ثباتي قرار دارد.



شايان ذكر است پيش ازاين حزب اسلامي عراق به رياست محسن عبدالحميد نيز تحريم انتخابات را به دليل فراهم نشدن برگزاري سالم و سراسري اعلام كرده بود، حزب اسلامي عراق بزرگترين و مهمترين مجموعه سياسي عربهاي سني درعراق به شمار مي رود.

خبر 69 ) مخالفان انتخابات و اراده اكثريت مردم عراق را تهديد كردند



گروه تروريستي انصار السنه وابسته به گروه القاعده بار ديگر تهديد كرده است كه تمام مراكز راي گيري در عراق را مورد حمله قرار خواهد داد.



اين گروه عراقي با انتشار بيانيه اي ، از مردم عراق خواسته از شركت در انتخابات خودداري كنند زيرا آنها تمام مركز راي گيري را هدف نظامي اعلام كرده اند.



شايان ذكر است انصارالسنه تاكنون حملات وحشيانه وتروريستي زيادي را عليه مراكز غير نظامي و مذهبي و شخصيت هاي وابسته به اكثريت ملت عراق انجام داده است كه به شهادت تعداد زيادي از مردم بيگناه منجر شده است .

