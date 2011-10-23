  1. استانها
مرز رسمی باشماق مریوان همچنان شبانه روزی نیست

مریوان - خبرگزاری مهر: در حالی تاکنون چندین بار وعده شبانه روزی شدن مرز باشماق اعلام شده است که تجار کردستانی می گویند مرز باشماق تاکنون شبانه روزی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اتاق بازرگانی سنندج و با حضور جمعی از مدیران دولتی شنبه شب نشستی با تجار و بازرگانان استان کردستان در مرز رسمی باشماق مریوان برگزار شد و طی آن تجار و بازرگانان حاضر از کیفیت پائین محصولات داخلی و از دست رفتن جایگاه کشورمان در بازار شمال عراق گلایه کردند.

در جریان این نشست علاوه بر اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده اداره کل استاندارد، مدیر گمرک مریوان، مدیر بازارچه باشماق و شماری دیگر از مدیران مربوطه استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.

فرزاد حسن زاده یکی از صادر کنندگان و تجار فعال در مرز رسمی باشماق مریوان گفت: برای صادرات کالا به کشور های مجاور، ما دچار مشکلات متعددی از جمله نبود سردخانه و انبار برای نگهداری مواد، نبود امکانات بهداشتی، نبود زیرساخت های مناسب و جایی برای تخلیه بارها، نامناسب بودن خودروهای حمل و نقل، حذف ویزا و پاسپورت تاجران عراقی و ایرانی هستیم که همه این مشکلات باعث شده است تا حوزه صادرات کالا در استان با مشکلاتی مواجه شود.

منصور کریمی یکی از تجار و فعالان حوزه بازرگانی شهرستان مریوان هم در این جلسه گفت: گمرک مریوان از سال 67 شروع به فعالیت کرده است و کارگران زیادی را استخدام کرده که در آن مشغول به فعالیت هستند ولی متأسفانه درصد بیشتری از این افراد هیچ گونه حق و حقوقی نداشته و از داشتن بیمه نیز بی بهره هستند و این عدم تامین مالی باعث بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

وی در ادامه این نشست بیان کرد: ممنوعیت صادرات میوه و تره بار و وضعیت نابسامان مرز و عملکرد سلیقه ای ماشین های عراقی، نبود نماینده محیط زیست، نبود بیمه کارگران، تداخل استاندارد ایران با استاندارد مورد قبول کشور عراق راه را برای صادرات بهتر و بیشتر مسدود کرده است و انتظار می رود که مسئولان با دقت بیشتری این مسائل را رصد و مورد توجه قرار دهند.

در حالی که طی چند سال اخیر و بارها از سوی مسئولان کشوری و استانی خبر شبانه روزی شدن مرز رسمی باشماق مریوان اعلام شده است که بنا به گفته تجار و بازرگانان استان کردستان در این جلسه مرز همچنان شبانه روزی نیست و شماری از ادارات توانایی خدمت رسانی شبانه روزی در این بخش را ندارند.

هر چند که مرز بین المللی باشماق مریوان یکی از پر درآمدترین مرزهای کشور است و سالانه چندین میلیون دلار برای دولت درآمدزادیی می کند اما از مشکلات بسیار زیادی رنج می برد که باعث شده است صادرکنندگان و بازرگانان نتوانند در عرصه کار خود عملکرد درستی داشته باشند.

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجازت استان کردستان نیز در این نشست گفت: صادرکنندگان ما با تجربه اندکی مشغول به فعالیت در این عرصه هستند و متاسفانه در بعضی از شرایط ناآگاهانه اجناس و کالایی را برای صادرات به کشور عراق می فرستند که کیفیت بالایی نداشته و متناسب با نیاز این منطقه نیست و به همین دلیل نیز در این بخش با مشکلاتی مواجه می شویم که بهترین راهکار برای رفع این معضل توجه به نیازهای کشور عراق و تامین آنهاست.

در ادامه این نشست شماری دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج و همچنین تجار و بازرگانان حاضر به بیان دیدگاه ها و مشکلات مرزی رسمی باشماق پرداخته و مقرر شد طی نشست های آینده با حضور مسئولان استانی و شهرستان این مسائل مورد بررسی بهتری قرار گیرد.

