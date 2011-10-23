مرز رسمی باشماق مریوان همچنان شبانه روزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اتاق بازرگانی سنندج و با حضور جمعی از مدیران دولتی شنبه شب نشستی با تجار و بازرگانان استان کردستان در مرز رسمی باشماق مریوان برگزار شد و طی آن تجار و بازرگانان حاضر از کیفیت پائین محصولات داخلی و از دست رفتن جایگاه کشورمان در بازار شمال عراق گلایه کردند.

در جریان این نشست علاوه بر اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج، معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده اداره کل استاندارد، مدیر گمرک مریوان، مدیر بازارچه باشماق و شماری دیگر از مدیران مربوطه استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.

فرزاد حسن زاده یکی از صادر کنندگان و تجار فعال در مرز رسمی باشماق مریوان گفت: برای صادرات کالا به کشور های مجاور، ما دچار مشکلات متعددی از جمله نبود سردخانه و انبار برای نگهداری مواد، نبود امکانات بهداشتی، نبود زیرساخت های مناسب و جایی برای تخلیه بارها، نامناسب بودن خودروهای حمل و نقل، حذف ویزا و پاسپورت تاجران عراقی و ایرانی هستیم که همه این مشکلات باعث شده است تا حوزه صادرات کالا در استان با مشکلاتی مواجه شود.

منصور کریمی یکی از تجار و فعالان حوزه بازرگانی شهرستان مریوان هم در این جلسه گفت: گمرک مریوان از سال 67 شروع به فعالیت کرده است و کارگران زیادی را استخدام کرده که در آن مشغول به فعالیت هستند ولی متأسفانه درصد بیشتری از این افراد هیچ گونه حق و حقوقی نداشته و از داشتن بیمه نیز بی بهره هستند و این عدم تامین مالی باعث بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

وی در ادامه این نشست بیان کرد: ممنوعیت صادرات میوه و تره بار و وضعیت نابسامان مرز و عملکرد سلیقه ای ماشین های عراقی، نبود نماینده محیط زیست، نبود بیمه کارگران، تداخل استاندارد ایران با استاندارد مورد قبول کشور عراق راه را برای صادرات بهتر و بیشتر مسدود کرده است و انتظار می رود که مسئولان با دقت بیشتری این مسائل را رصد و مورد توجه قرار دهند.

در حالی که طی چند سال اخیر و بارها از سوی مسئولان کشوری و استانی خبر شبانه روزی شدن مرز رسمی باشماق مریوان اعلام شده است که بنا به گفته تجار و بازرگانان استان کردستان در این جلسه مرز همچنان شبانه روزی نیست و شماری از ادارات توانایی خدمت رسانی شبانه روزی در این بخش را ندارند.

هر چند که مرز بین المللی باشماق مریوان یکی از پر درآمدترین مرزهای کشور است و سالانه چندین میلیون دلار برای دولت درآمدزادیی می کند اما از مشکلات بسیار زیادی رنج می برد که باعث شده است صادرکنندگان و بازرگانان نتوانند در عرصه کار خود عملکرد درستی داشته باشند.

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجازت استان کردستان نیز در این نشست گفت: صادرکنندگان ما با تجربه اندکی مشغول به فعالیت در این عرصه هستند و متاسفانه در بعضی از شرایط ناآگاهانه اجناس و کالایی را برای صادرات به کشور عراق می فرستند که کیفیت بالایی نداشته و متناسب با نیاز این منطقه نیست و به همین دلیل نیز در این بخش با مشکلاتی مواجه می شویم که بهترین راهکار برای رفع این معضل توجه به نیازهای کشور عراق و تامین آنهاست.

در ادامه این نشست شماری دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج و همچنین تجار و بازرگانان حاضر به بیان دیدگاه ها و مشکلات مرزی رسمی باشماق پرداخته و مقرر شد طی نشست های آینده با حضور مسئولان استانی و شهرستان این مسائل مورد بررسی بهتری قرار گیرد.