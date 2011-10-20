به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله عسگر اولادی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش نکوداشت استاد علی‌اکبر پرورش اظهار داشت: این شخصیت فرهیخته از سردمداران نظام آموزشی کشور و انقلاب اسلامی ایران هستند و معلم و استاد بودن را همواره در طول زندگی خود حفظ کرده‌‌اند.

وی به فعالیت‌های این استاد فرهیخته در نظام آموزشی کشور در اصفهان و به ویژه در سطح اصفهان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شخصیت‌های فرهیخته و علمی اصفهان از شاگردان ایشان هستند و پرورش در تعلیم و تربیت این افراد از موضوعات قرآنی استفاده کرده‌اند.

عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به توسل ایشان به امام رضا (ع) و جهاد در راه خدا تصریح کرد: پرورش از معلمان، قاریان و مفسران نمونه قرآن هستند و ایشان همواره از موضوعات قرآنی در زندگی خود استفاده کرده‌اند.

وی به ویژگی‌های معنوی این استاد فرهیخته اشاره کرد و ادامه داد: استاد پرورش تعصب و توسل و جهاد در راه خدا در فعالیت‌های استاد پرورش موج می‌زند.

عسگراولادی با اشاره به آشنایی خود با استاد پرورش در زمان فعالیت ایشان در شورای مرکزی حزب جمهوری، ادامه داد: جهاد در راه خدا در طول فعالیت ایشان در شورای مرکزی حزب جمهوری ادامه داشته و استاد پرورش این ویژگی خود را به تمام اقدامات خود سرایت داده است.

وی به فعالیت‌های سید علی‌اکبر پرورش در دوره دوم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ایشان در دوره دوم مجلس شورای اسلامی اقدامات ارزنده و ارزشمندی برای کشور انجام داده‌اند و یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بوده است.

عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه تمام مسئولان جامعه امروز باید ویژگی‌های استاد پرورش را الگوی خود قرار دهند، اضافه کرد: خدمت به مردم، دفاع از کشور و حفظ ارزش‌های ایرانی و اسلامی همواره در دستور کار این استاد فرهیخته قرار دارد.

وی به فعالیت ایشان در روزنامه رسالت اشاره کرد و یادآور شد: پرورش با دلسوزی تمام در تاسیس این روزنامه گام برداشته است و همواره به دنبال روشنگری‌های مردم و مبارزه با بیدادگری و ظلم و ستم موجود در جامعه حرکت می‌کند.

عسگراولادی با اشاره به اینکه ایشان یکی از بنیان‌گذاران حزب موتلفه اسلامی بوده است، اظهار داشت: استاد پرورش همواره با جهاد در راه خدا در این حزب فعالیت کرده و با غافل شدن از خود در راستای خدمت به دین و دنیا اقدامات بسیاری انجام داده است.

وی به عرفانی و معنوی بودن این استاد فرهیخته اشاره کرد و افزود: این شخصیت ارزشمند یک عارف سالک واقعی محسوب می‌شود و گنجینه‌های ارزشمندی در درون او نهفته است.