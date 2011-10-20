به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر پنجشنبه در همایش عمومی حوزویان در سالن دارالشفای قم برگزار شد، با تبریک سالروز سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم گفت: ولایت فقیه یکی از نعمت های بزرگ خداوند به ما است که در رأس نظام یک مجتهد جامع الشرایط و فقیه بدون هوا و هوس حاکم است و این کار در تاریخ بی‌سابقه است که مرجع تقلیدی سیاست‌های نظام را تأیید کند و تنها هم و غم او حفظ اسلام و اجرای احکام اسلامی باشد.



وی افزود: باید شکرگزار این نعمت باشیم و در اطاعت از فرمان ولی فقیه کوشا باشیم؛ الان دهه حضور پربرکت رهبری با سفر ایشان به استان کرمانشاه مقارن است این استقبال پرشور شیعه و سنی و زن و مرد باعث عزت اسلام است؛ باعث عزت اسلام و روحانیت و تاثیر زیادی در اقتدار و ثبات نظام دارد؛ این شور و شوق و عشق باعث می شود تا لرزه بر اندام دشمنان اسلام و انقلاب بیفتد.



استقبال مردم کرمانشاه از رهبری تن دشمن را لرزاند



مقتدایی بیان کرد: این استقبال پرشور تاثیر بالایی دارد و تن دشمن را می لرزاند.



مدیر حوزه علمیه بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال قبل خود، مطالبات بالایی از حوزه و مسئولان حوزه داشتند که شورای عالی و مدیریت حوزه مصمم هستند که تک تک مطالبات و نظرات ایشان مورد بررسی و طرح قرار گیرد و اجرا شود که تعداد زیادی به اجرا رسیده و تعدادی به صورت طرح در حال بررسی است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: ایشان تقویت حوزه را می خواستند که ما در این راستا در 27 استان شورا تشکیل دادیم از بزرگان علمای آن شهر و هر شورا متشکل از هفت نفر است تا برنامه ریزی کنند و مدیری برای حوزه استان انتخاب کنند که این ساماندهی شروع شده و بیش از 500 جلسه تشکیل شده و مصوباتی داشته اند.

افزایش رشته های حوزه علمیه



وی افزود: رشته های تخصصی بیش از ده رشته در حوزه دایر بود که 6 رشته اضافه شده و هشت رشته نیز در دست بررسی است و در شهرستان ها نیز چند رشته تخصصی افزوده شده است.



مدیر حوزه‌های علمیه اضافه با تأکید بر اینکه دولت نباید دخالتی در فعالیت‌های حوزه داشته باشد، تصریح کرد: استقلال حوزه از مطالبات ایشان است و شورا و مدیریت حوزه و مراجع معظم بالاتفاق دم از استقلال حوزه می‌زنند منتهی استقلال حوزه منافاتی با حمایت از نظام و دریافت کمک از نظام ندارد ما باید به موازات تقاضاها و نیازهای داخل و خارج کشور پیش برویم.



مقتدایی ادامه داد: باید ظرفیت پذیرش حوزه را بالا ببریم الان مطالبات فراوان برای حضور در حوزه از سوی جوانان وجود دارد اما ما ظرفیت نداریم که باعث تأسف است، مدارسی که در حوزه داریم فرسوده است و نیاز زیادی به احداث مدرسه داریم و همان طور که رهبر انقلاب فرمودند بیت المال مسلمین برای این کار است.



تاکید بر استقلال حوزه



آیت الله مقتدایی اضافه کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب و مراجع استقلال حوزه را حفظ می‌کنیم اما مسایل و موارد ضروری را دولت باید تأمین کند، ما در تمام استانها نیاز به تامین مدارس و تجهیز و تاسیس داریم.



عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: یکی دیگر از مطالبات رهبری همکاری با دانشگاهها و آموزش و پرورش و پاسخگویی به نیازهای مردم خارج از کشور است و ایشان فرمودند که حوزه باید در آموزش و پرورش حضور داشته باشد که ما هم در راستای اجرایی کردن فرمایش ایشان برای حضور در خارج از کشور تفاهم نامه‌ای با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امضاء کرده‌ایم.



وی با بیان اینکه دانستن زبان پیش نیاز حضور موفق در خارج از کشور است بیان داشت: در درس آموزش زبان در حوزه تاکید داریم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای خارج کشور هم باشیم و معاونت بین الملل نیز چندین گروه را به کشورهای دیگر برای شناسایی نیازها اعزام کرده است.