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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

اخبار پیروزی انقلاب لیبی-3/

نخستین واکنش های بین المللی به پیروزی انقلاب لیبی و کشته شدن قذافی

نخستین واکنش های بین المللی به پیروزی انقلاب لیبی و کشته شدن قذافی

آمریکا، روسیه و برخی دیگر از کشورها به اخبار مربوط به پیروزی انقلاب لیبی و کشته شدن "معمر قذافی" واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار اخبار مربوط به سقوط آخرین پایگاه مقاومت مزدوران دیکتاتور لیبی و کشته شدن وی در درگیری های امروز واکنش برخی کشورهای غربی را به دنبال داشت.

شبکه های تلویزیونی نایل نیوز، العربیه و الجزیره در خبری به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کردند واشنگتن خبر کشته شدن معمر قذافی را تایید نمی کند. به ادعای مقامات آمریکایی در حال حاضر نمی توان این خبر را تایید کرد.
 
در همین حال خبرگزاری فرانسه از قول "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه نوشت: سرنوشت لیبی پس از قذافی باید بدست مردم این کشور رقم بخورد.
 
با این حال شبکه العربیه در خبری فوری از تایید خبر کشته شدن دیکتاتور لیبی توسط دولت هلند خبر داد. پیمان آتلانتیک شمالی نیز اعلام کرده برای تایید خبر کشته شدن قذافی نیاز به زمان دارد.
 
این در حالی است که شبکه تلویزیونی الاحرار لیبی از سخنرانی "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی در مورد وقایع امروز برای مردم این کشور تا لحظاتی دیگر خبر داده است. 
 
بنا بر اعلام رسانه ها معمر قذافی ساعتی پیش در حالی که قصد فرار از سرت را داشته در درگیری با انقلابیون لیبی کشته شده و جسد وی به مصراته منتقل شده است.
کد مطلب 1438749

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