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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۰

حمزه‌ای:

ورزش باید در مدارس قم بیشتر مورد توجه باشد

ورزش باید در مدارس قم بیشتر مورد توجه باشد

قم - خبرگزاری مهر: معاون پرورش و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه افزود: ورزش در کنار تحصیل علم باید در مدارس قم بیشتر مورد توجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حمزه‌ای در مراسم تجلیل نخبگان ورزشی و تکریم از پیشکسوتان تعلیم و تربیت و قهرمانان ورزش دانش آموزی ضمن اشاره به اهمیت ورزش در جامعه افزود: نظام توجه ویژه‌ای به امرگسترش ورزش در جامعه  دارد.

وی افزود: اهمیت دادن به ورزش به معنی توجه به مسائل پیرامونی ورزش و مبانی اعتقادی و فکری آن است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قم ضمن اشاره به پیشنهاد بزرگ مالی به حسین رضازاده و رد این پیشنهاد توسط وی افزود: آنچه را که رضا‌زاده پذیرفت صدها برابر با ارزش‌تر از آن بود که به وی تضمین دادند و او نپذیرفت.

وی ادامه داد اگر کسی به ورزش نگاه مادی و مالی داشته باشد ایرادی ندارد اما باید نگاه ایرانی، اسلامی و انسانی را نیز در نظر داشته باشد.

حمزه‌ای با اشاره به سخن امیرالمومنین(ع) افزود: علی(ع) با وجود قدرت، شهامت و شجاعت بی‌نظیر در میدان جنگ دارای اخلاق و اخلاص عمل بودند و ارزش حضرت علی‌(ع) همین اخلاق و اخلاص اوست.

وی  در بخش دیگری از صحبتهای خود به لزوم امین بودن ورزشکار در جامعه اشاره کرد و افزود: کسی نباید فکر کند که اگر دارای توان بدنی و جسمانی است می‌تواند حقوق دیگران زیر پا بگذارد و در اسلام نیز به این موضوع توجه بسیاری شده است.

توجه به علم در کنار ورزش ضروری است

معاون پرورش و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قم، دانش ورزشکار را بسیار مهم دانست افزود: ورزشکاری که به ورزش توجه ویژه‌ای داشته باشد و به علم بی توجه باشد ارزش چندانی برای جامعه اسلامی ما ندارد.

وی ضمن نقل توصیه تحصیل، تهذیب و ورزش توسط رهبر معظم انقلاب به جوانان ادامه داد: مقام معظم رهبری تحصیل را همراه تهذیب آورده‌اند و این خود اهمیت این امر را نشان می‌دهد.

حمزه ای یکی از خطرات را برای ورزشکاران غرور  دانست و افزود: انسان مغرور به همان اندازه به زمین می‌خورد که شیطان به زمین خورد.

معاون پرورش و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قم افزود: شیطان با 6 هزار سال سابقه عبادت به دلیل غرور خود از درگاه خداوند اخراج شد.

وی در پایان با اشاره به کسب عناوین مختلف استان در کشور و کسب نایب قهرمانی والیبال در مسابقات کشوری ابراز امیدواری کرد که این مقام در سال بعد بهبود یابد. 

کد مطلب 1438752

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