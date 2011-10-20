نشست تخصصی "اصول نقد در تئاتر" در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست یک روزه شرکت کنندگان با اصول و مبانی صحیح شیوه نقد آثار هنری در حوزه نمایش آشنا شدند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی در حاشیه برگزاری این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری نشست تخصصی " اصول نقد در تئاتر" آشنایی هنرمندان تئاتر استان مرکزی با اصول نقد صحیح آثار هنری و تبیین زوایای نقد یک اثر هنری بوده است.

سینا دلشادی افزود: نقد سازنده عامل توسعه و پیشرفت در هر زمینه ای از جمله هنر نمایش است و می توان با نقد منطقی و سازنده یک اثر راه پیشرفت را برای گروه ها نمایشی فعال در سطح استان مرکزی هموار کرد.

وی ادامه داد: نقد منصفانه موجب رشد علمی هنر نمایش و فتح قله های این رشته توسط هنرمندان استان در جشنواره های داخلی و خارجی خواهد شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی گفت: بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی فرصت خوبی است تا ضمن شناسایی استعدادها و نقاط قوت هنر نمایش و تئاتر استان مرکزی به رفع کاستی ها و نقاط ضعف موجود هم بپردازیم.