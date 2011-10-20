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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

نشست تخصصی "اصول نقد در تئاتر" در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد

نشست تخصصی "اصول نقد در تئاتر" در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد

اراک – خبرگزاری مهر: نشست تخصصی " اصول تخصصی نقد در تئاتر" با حضور هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی استان مرکزی در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست یک روزه شرکت کنندگان با اصول و مبانی صحیح شیوه نقد آثار هنری در حوزه نمایش آشنا شدند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی در حاشیه برگزاری این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری نشست تخصصی " اصول نقد در تئاتر" آشنایی هنرمندان تئاتر استان مرکزی با اصول نقد صحیح آثار هنری و تبیین زوایای نقد یک اثر هنری بوده است.

سینا دلشادی افزود: نقد سازنده عامل توسعه و پیشرفت در هر زمینه ای از جمله هنر نمایش است و می توان با نقد منطقی و سازنده یک اثر راه پیشرفت را برای گروه ها نمایشی فعال در سطح استان مرکزی هموار کرد.

وی ادامه داد: نقد منصفانه موجب رشد علمی هنر نمایش و فتح قله های این رشته توسط هنرمندان استان در جشنواره های داخلی و خارجی خواهد شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی گفت: بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی فرصت خوبی است تا ضمن شناسایی استعدادها و نقاط قوت هنر نمایش و تئاتر استان مرکزی به رفع کاستی ها و نقاط ضعف موجود هم بپردازیم.

کد مطلب 1438756

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