تشکیل اتحادیه اوراسیا تا 2015 / اتحادیه شبیه به اتحاد جماهیر شوروی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال،"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه پیش بینی کرد تا چهار سال دیگر اتحادیه ای منطقه ای بین جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق تشکیل شود.

وی گفت: اگر با انرژیی که تا کنون فعالیت کرده ایم به کارمان ادامه دهیم، حدود سال 2015 می توانیم ایده تشکیل اتحادیه اوراسیا را محقق کنیم.



این در حالی است که تا کنون روسیه، بلاروس و قزاقستان با بیانیه ایجاد اتحادیه مذکور موافقت کرده اند و این بیانیه قرار است در ماه دسامبر به امضای دولتهای این کشورها برسد.

به گفته نخست وزیر روسیه اتحادیه اوراسیا چیزی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی جدید نیست بلکه هدف آن ایجاد سازمانی برای همکاری های نزدیک سیاسی و اقتصادی بین اعضا و تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا است.