  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

پوتین خبر داد:

تشکیل اتحادیه اوراسیا تا 2015 / اتحادیه شبیه به اتحاد جماهیر شوروی نیست

تشکیل اتحادیه اوراسیا تا 2015 / اتحادیه شبیه به اتحاد جماهیر شوروی نیست

نخست وزیر روسیه اعلام کرد اتحادیه اوراسیا متشکل از جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق تا سال 2015 تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال،"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه پیش بینی کرد تا چهار سال دیگر اتحادیه ای منطقه ای بین جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق تشکیل شود.

وی گفت: اگر با انرژیی که تا کنون فعالیت کرده ایم به کارمان ادامه دهیم، حدود سال 2015 می توانیم ایده تشکیل اتحادیه اوراسیا را محقق کنیم.

این در حالی است که تا کنون روسیه، بلاروس و قزاقستان با بیانیه ایجاد اتحادیه مذکور موافقت کرده اند و این بیانیه قرار است در ماه دسامبر به امضای دولتهای این کشورها برسد.
 
به گفته نخست وزیر روسیه اتحادیه اوراسیا چیزی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی جدید نیست بلکه هدف آن ایجاد سازمانی برای همکاری های نزدیک سیاسی و اقتصادی بین اعضا و تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا است.
کد مطلب 1438758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها