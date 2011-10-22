قدردانی فرماندار کرج از همکاری آموزش و پرورش در اجرای طرح سرشماری

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای دقیق طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان نیازمند همکاری و تعامل دستگاه های مختلف هستیم که امید می رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به رغم اینکه بسیاری از این وظایف بر عهده برخی از دستگاه های شهرستانی بوده اما به درستی انجام نشد آموزش و پرورش با تعامل مناسب وظایف مذکور را به عهده گرفته و به خوبی در حال انجام است.

این مسئول با اشاره به اینکه آموزش و پرورش تعامل و همکاری مناسبی در ستاد سرشمای نفوس و مسکن داشته است، بیان کرد: خوشبختانه با ورود قوی آموزش و پرورش بخش اعظمی از اقدامات صورت گرفته است.

ایران نژاد یادآور شد: طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن یکی از طرح های بسیار مهم دولت است که پایه و اساس تمامی برنامه ریزی های آتی را شکل می دهد در این راستا تمامی ادارات و دستگاه ها باید با همکاری و تعامل بیش از پیش خود زمینه مناسب را برای اجرای دقیق این طرح در سطح شهرستان فراهم آورند.



