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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

قدردانی فرماندار کرج از همکاری آموزش و پرورش در اجرای طرح سرشماری

قدردانی فرماندار کرج از همکاری آموزش و پرورش در اجرای طرح سرشماری

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج از همکاری مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز و مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج در راستای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن تقدیر و تشکر کرد.

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای دقیق طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان نیازمند همکاری و تعامل دستگاه های مختلف هستیم که امید می رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
 
وی افزود: به رغم اینکه بسیاری از این وظایف بر عهده برخی از دستگاه های شهرستانی بوده اما به درستی انجام نشد آموزش و پرورش با تعامل مناسب وظایف مذکور را به عهده گرفته و به خوبی در حال انجام است.
 
این مسئول با اشاره به اینکه آموزش و پرورش تعامل و همکاری مناسبی در ستاد سرشمای نفوس و مسکن داشته است، بیان کرد: خوشبختانه با ورود قوی آموزش و پرورش بخش اعظمی از اقدامات صورت گرفته است.
 
ایران نژاد یادآور شد: طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن یکی از طرح های بسیار مهم دولت است که پایه و اساس تمامی برنامه ریزی های آتی را شکل می دهد در این راستا تمامی ادارات و دستگاه ها باید با همکاری و تعامل بیش از پیش خود زمینه مناسب را برای اجرای دقیق این طرح در سطح شهرستان فراهم آورند.
 
 
کد مطلب 1438760

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