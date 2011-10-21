تقویت تشکل ها ضرورت توسعه صادرات گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی در پیامی به مناسبت روز ملی صادرات افزود: باید با مشارکت و همفکری و همدلی راهکارهای منطقی و قابل اجرا شناسایی شده و آن گاه با برنامه ریزی شایسته نسبت به دستیابی به اهداف آن امیدوار بود.

فخر موحدی افزود: بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات شناخته و معرفی شده است، تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان مردم ،تقدیر از فعالان و ایثارگران جبهه اقتصادی ، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت مشکلات و تنگناها و بررسی راه کارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادراتی است.

فخر موحدی گفت: روز ملی صادرات را باید فرصت ارزشمندی دانست که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسئولان و دست اندر کاران امر قرار می گیرد.

وی افزود: روز ملی صادرات باید سمبلی برای ارج نهادن به تلاشهای انجام شده از سوی صادر کنندگان برای حضور در بازارهای جهانی و زمینه ای برای گفتگوی متقابل باشد.

فخر موحدی افزود: برای دستیابی به هدف ارزشمند و تعالی بخش توسعه پایدار اقتصادی، همه باید فکر کنند و ایده ها و افکار خود را ارائه کنند تا از تعامل عقاید و همفکریها، امکان دستیابی به ایده های برتر فراهم شود.

وی عنوان کرد: لذا روز ملی صادرات تنها دست مایه ای برای تفکر در این زمینه، تعامل عقاید و فکر سازی برای رسیدن به جهش صادراتی است.