تنها سینمای شهرستان پارس آباد احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از مراکز فرهنگی و تنها سینمای این شهرستان اظهار داشت: با تامین اعتبارات لازم این سینما بزودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

به گفته وی از فعالیت مجدد این سینما که تنها سینمای شهرستان مرزی و 200 هزار نفری استان اردبیل است، پس از تعمیر و مرمت اساسی ساختمان و نصب امکانات و تجهیزات مورد نیاز ممکن خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگی پارس آباد اعتبار اولیه جهت مرمت و باسازی و نصب تجهیزات مورد نیاز را چهار میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: سینما انقلاب این شهرستان پس از نوسازی و مرمت به مدت۱۰ سال در اختیار فرهنگ و راشاد اسلامی قرار می گیرد.

وی با اشاره به تلاشها و پیگیریهای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشاد اسلامی پارس آباد برای بازسازی این سینما اضافه کرد: یک سوم از مجموع اعتبار مورد نیاز برای مرمت و تجهیز این سینما را شورای اسلامی و شهرداری پارس آباد تقبل کرده است.

کریمی فعالیت مجدد این سینما را در راستای مقابله به هجمه فرهنگی و جنگ نرم کشورهای غربی بویژه کشورهای منطقه و همجوار ضروری دانست .

وی یادآور شد: این شهرستان با کشور جمهوری آذربایجان هم مرز بوده و هم اکنون وچندین شبکه تلویزیونی کشورهای همجوار را می توان با آنتنهای معمولی رویت کرد، به همین دلیل باید سرمایه گذاری در زمینه های فرهنگی، ورزشی و دینی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

گفتنی است سینما انقلاب پارس آباد به عنوان تنها سینمای این شهرستان حدود 40 سال پیش ساخته شده و از سال 80 تعطیل شده است.