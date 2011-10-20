اتهام آمریکا دور جدید بازی های تبلیغاتی علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‏‎ ‎شورای ‏اسلامی در این دیدار با تاکید بر برخوردهای دوگانه غرب با موضوعات مختلف از‎ ‎قبیل مبارزه با تروریسم و حقوق ‏بشر افزود: جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی‎ ‎تروریسم در دنیا است و کشورهای غربی همواره از موضوع ‏حقوق بشر به‌ عنوان یک ابزار‏‎ ‎سیاسی استفاده کرده‌اند‎.

وی در ادامه تصریح کرد: زبان تهدید ابزاری منطقی‎ ‎برای حل مشکلات بین‌المللی نیست‎.

بروجردی در پایان با تاکید بر اهمیت توسعه و گسترش‎ ‎مناسبات به‌ ویژه روابط پارلمانی بین ایران و فرانسه گفت: ‏زمینه‌های مناسبی برای‎ ‎تقویت و تعمیق مراودات پارلمانی میان دو کشور وجود دارد که لازم است پارلمان‌های‎ ‎ایران ‏و فرانسه با گفتگو و مذاکره به حل سوء ‌تفاهمات احتمالی کمک کنند‎.

در ادامه این دیدار برونو فوشه سفیر جدید فرانسه‎ ‎در تهران با اظهار خرسندی از ماموریتش در کشورمان گفت: ‏ملت ایران ملتی با قدمتی‎ ‎چند هزار ساله در تاریخ و فرهنگ هستند و جمهوری اسلامی ایران این توان را دارد که‎ ‎در ‏موضوعات جهانی مانند مبارزه با تروریسم حضوری جدی و فعال داشته باشد‏‎.

وی رفت‌ و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی را فرصتی‎ ‎برای هم‌اندیشی نمایندگان دو کشور دانست و افزود: این امر ‏موجب تسریع در روند‎ ‎همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی می‌شود و موجب ایجاد شناخت، درک و تفاهم متقابل‏‎ ‎از ‏مواضع و دیدگاه‌های یکدیگر می‌شود‎.‎