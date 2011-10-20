اتهام آمریکا دور جدید بازی های تبلیغاتی علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تاکید بر برخوردهای دوگانه غرب با موضوعات مختلف از قبیل مبارزه با تروریسم و حقوق بشر افزود: جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دنیا است و کشورهای غربی همواره از موضوع حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کردهاند.
وی در ادامه تصریح کرد: زبان تهدید ابزاری منطقی برای حل مشکلات بینالمللی نیست.
بروجردی در پایان با تاکید بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات به ویژه روابط پارلمانی بین ایران و فرانسه گفت: زمینههای مناسبی برای تقویت و تعمیق مراودات پارلمانی میان دو کشور وجود دارد که لازم است پارلمانهای ایران و فرانسه با گفتگو و مذاکره به حل سوء تفاهمات احتمالی کمک کنند.
در ادامه این دیدار برونو فوشه سفیر جدید فرانسه در تهران با اظهار خرسندی از ماموریتش در کشورمان گفت: ملت ایران ملتی با قدمتی چند هزار ساله در تاریخ و فرهنگ هستند و جمهوری اسلامی ایران این توان را دارد که در موضوعات جهانی مانند مبارزه با تروریسم حضوری جدی و فعال داشته باشد.
وی رفت و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی را فرصتی برای هماندیشی نمایندگان دو کشور دانست و افزود: این امر موجب تسریع در روند همکاریهای منطقه ای و بینالمللی میشود و موجب ایجاد شناخت، درک و تفاهم متقابل از مواضع و دیدگاههای یکدیگر میشود.
نظر شما