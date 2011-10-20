هنرمندان زنجان نیازمند حمایت جدی مسئولان فرهنگی و هنری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهندی ظهر پنج شنبه در آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان زنجان در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) گفت: امسال در جشنواره تئاتر استان زنجان شادابی خاصی را شاهد بودیم.

وی افزود: در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان زنجان هفت نمایش در بخش اصلی و یک نمایش نیز در بخش جنبی حضور داشتند.

سهندی با بیان اینکه هنر از فطرت انسان ها سرچشمه می گیرد و هنرمند ذاتا این ویژگی را در خود دارد ابراز کرد: هنر چشمه ساری است که از همان کودکی در یک انسان جاری می شود و هنرمندان باید قدردان این نعمت الهی باشند.

وی ادامه داد: معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در تلاش است که با کسب اعتبارات بیشتر زمینه را برای کشف استعدادهای افراد فراهم کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ضمن قدردانی از تمامی هنرمندان وزه تئاتر استان، گفت: هنرمندان استان علیرغم همه مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد این جشنواره را به بهترین وجه حمایت کردند.

سهندی با تاکید بر لزوم نظارت های لازم در برگزاری جشنواره تئاتر استان افزود: در راستای ارتقای کمی و کیفی و برگزاری مطلوب جشنواره های تئاتر باید از وجود هنرمندان برجسته استان بهره برد.

سهندی به برخی از حاشیه های برگزاری جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: هنرمندان باید از برخی حاشیه ها دوری کنند و در جهت ارتقای معنویت و معرفت در این حوزه گام بردارند.

در پایان بیانیه هیئت داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر استان وسط یکی از داوران قرائت و نفرات برتر این دوره از جشنواره اعلام شد.