بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی و زیارت به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: 100 درصد بودجه فرهنگی به استان ابلاغ شده که از این مبلغ 30 درصد تخصیص یافته و با مصوبه مجلس به دستگاه ها ارائه خواهد شد.

محمود صلاحی ادامه داد: از مجموع بودجه فرهنگی 14 میلیارد و 580 میلیون تومان عمرانی بوده و 71 میلیارد و 800 میلیون تومان نیز هزینه ای است.

وی در خصوص بودجه زیارت نیز بیان داشت: 88 میلیارد تومان توسط دولت برای مشهد به عنوان بودجه زیارت تعیین شده که در حال حاضر 50 درصد از این بودجه ابلاغ شده اما تخصیص داده نشده است و 50 درصد دیگر نیز تا چند روز آینده ابلاغ می شود.

صلاحی در مورد سهم اعتبارات عمرانی بودجه زیارت و سهم جاری آن نیز افزود: در حال حاضر اعتبارات عمرانی زیارت 20 درصد و جاری 80 درصد است که طی مکاتبات صورت گرفته در صورت موافقت، اعتبارات عمرانی 30 درصد و جاری 70 درصد خواهد شد.

وی افزود: بودجه زیارت به احتمال زیاد با توجه رئیس جمهور در مشهد افزایش پیدا خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: اعتبارات زیارت با نظر شورای راهبردی زیارت و کارگروه تخصصی با موافقت رئیس شورای راهبردی استان هزینه می شود.

وی با بیان اینکه باید با ایجاد اردوگاه های بهداشتی و ساماندهی تسهیلات لازم را برای زائران در شهر امام رضا فراهم کنیم تصریح کرد: در کارگروه زیارت با انجام پژوهش ها ی مختلف و با برگزاری جلسات مقرر شده چهار اقامتگاه ارزان قیمت برای زائراین احداث شود.

صلاحی با اشاره به تاسیس شرکت زائران بیان داشت: این شرکت که میزبان زائران خواهد بود در نظر دارد تا فرهنگ زیارت به صورت کاروانی را در مشهد ترویج کند.

وی افزود: این شرکت با هدف ارزان تمام شدن هزینه ی زیارت، آموزش انجام مناسک و همچنین بردن زائران به مکان های تفریحی تاسیس شده است.

صلاحی در خصوص 24 ساعته شدن شبکه خراسان نیز گفت: ما برای برنامه سازی ویژه زائران از ردیف بودجه زیارت همه گونه حمایت مالی را به صدا و سیما در راستای انجام رسالتش اختصاص می دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام صد درصد در اولویت قرار دارد گفت: ساخت مجتمع های فرهنگی نیز باید در دستور کار و اولویت دستگاه ها قرار بگیرد.

رضا جمشیدی ادامه داد: به دلیل اینکه پروژه ها با هماهنگی دستگاه ها بود اعتبارات هزینه ای دستگاه ها بر اساس سر فصل ها تعیین شده است.

معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه در اعتبارات هزینه ای سهم هر دستگاه مشخص شده تصریح کرد: بحث کانون های فرهنگی باید در راستای اهداف استان پیش رود و همچنین مصوبات کارگروه های تحولات اجتماعی، عفاف و حجاب، زنان و خانواده باید مبنای بودجه ای پیدا کند.

محمد غفاری ادامه داد: در مصوبات کارگروه ها باید 9 شاخص، تحکیم خانواده، مقابله با جنگ نرم دشمنان، ایثارگران، ترویج فرهنگ شهادت، نشاط اجتماعی، وحدت ملی و عفاف و حجاب باید در اولویت قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: به سهم دستگاه ها و شهرستان ها در بودجه شاخص های فرهنگی توجه شده است.

در این جلسه اجرای طرح هادی در 493 روستا و 16 طرح جامع تفضیلی و همچنین کمک به شرب آب و فاضلاب به منظور تکمیل شبکه و پروژه ها از دیگر مصوباتی است که در این جلسه تصویب شد.

در این جلسه انتخاب علی اکبر لبافی، مدیر اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی به عنوان دبیر کارگروه اقتصادی و اشتغال استان تصویب شد.