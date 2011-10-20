نفرات برتر بیست و سومین جشنواره تئاتر استان زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر پنج شنبه آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان زنجان، نفرات برتر این جشنواره از سوی هیئت داوران این دوره معرفی شدند.

طبق آرای هیئت داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر استان، بخش پوستر و بروشور هیچ منتخبی نداشت.

جایزه بخش چهره پردازی به نمایش آخرین برف زمستانی، بخش موسیقی به نمایش گلدونه خانم و جایزه اول بخش طراحی لباس به نمایش آخرین برف زمستانی تعلق یافت.

همچنین در بخش طراحی صحنه، هیئت داوران از نمایش این یک بازجویی نیست تقدیر کرده و جایزه اول این بخش را به نمایش آخرین برف زمستانی اختصاص دادند.

جایزه اول بخش بازیگری زن بیست و سومین جشنواره تئاتر استان زنجان به مهر نوش مردیها، بازیگر نمایش آخرین برف زمستانی و همچنین جایزه اول بازیگری مرد به طور مشترک به امیر حسین سرداریان بازیگر نمایش های آخرین برف زمستانی و این یک بازجویی نیست و حسن جزجوادی بازیگر نمایش مثبت 18 تعلق یافت.

هیئت داوران جایزه بخش نمایشنامه را به هر یک از نویسندگان نمایشنامه های مثبت 18 و آخرین برف زمستانی اهدا کرد.

جایزه اول بخش کارگردانی نیز به پیمان کریمی کارگردان نمایش آخرین برف زمستانی تعلق یافت.

در پایان نمایش های مثبت 18 و آخرین برف زمستانی جهت حضور در جشنواره تئاتر منطقه ای از سوی بیست و سومین جشنواره تئاتر استان زنجان معرفی شدند.