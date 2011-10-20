هیئتهای مذهبی در ترویج فرهنگ ایثار نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتی ظهر پنجشنبه در چهارمین نشست شورای هیئتهای مذهبی شمال کرج گفت: هیئتهای مذهبی بزرگترین تشکلهای مردم نهاد هستند و نقش بسزایی درترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند.

وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه هیئتهای مذهبی محافظت و انتقال صحیح نهضت عاشورایی به نسل های بعدی است.

شریعتی گفت: مسئولان هیئتهای مذهبی با ترویج فرهنگ والای عاشورا در تکیه ها و دسته های عزاداری، فرهنگ ولایت پذیری و حرکت در مسیر ولایت را به جوانان می آموزند.



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج نیز در این جلسه با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و استقبال باشکوه مردم از معظم له گفت: ما باید مطالبات فرهنگی رهبری را مدنظر داشته باشیم و در ایفای نقش راهبردی هیئتها بکوشیم.

حجت الاسلام محمد محمد مجد یادآور شد: یکی از کارهای مهم شورای هیتهای مذهبی این است که با برنامه ریزی صحیح، جوانان را به مکتب امام حسین(ع) جذب کند.