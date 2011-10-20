اکران فیلم های کوتاه تهران در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران عصر پنجشنبه همزمان با تهران در هفت منطقه آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و مازندران برگزار می شود.

در مجموع 117 فیلم از فیلمهای بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در مرکز استان به نمایش در می آید.

فیلمهای خارجی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از کشورهای آلمان، فرانسه، بلغارستان، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، کاستاریکا، سوئیس، تایوان، اردن، آمریکا، انگلیس، هلند در 15 سانس به مدت پنج روز به نمایش در می آید.

در میان این فیلمها بهترین فیلم بخش تجربی از مسابقه بین المللی موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

در بخش بین الملل، 25 هزار و 380 فیلم از ایران و 105 کشور جهان حضور داشتند که هشت فیلم موفق به دریافت تندیس بهترین های بخش ملی شده در مازندران به نمایش در می آید.

فیلمسازان مازندران در هر رویداد سینمایی شرکت می کنند و در این جشنواره با چهار فیلم حضور داشتند. فیلم " مشتی اسماعیل " ساخته مهدی زمانپور کیاسری، موفق به دریافت جایزه وی‍ژه هیئت داوران در بخش بین الملل و تندیس بخش چراغ راه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه اثر فیلم باید از نقطه نظر عاطفی، جسمانی و عقلانی برای مخاطب ملموس باشد، اظهار داشت: فیلمها باید دارای پیامهایی اثرگذار توام با ارزشها و اسلوب های خاص مناطق ساخته شود.

وی بیان داشت: درون سازی کارکرد فیلم کوتاه می تواند سبب خلق آثار فاخر برای فیلمسازان و کارگردان جوان باشد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران قصد دارد در آینده نسبت به نمایش فیلمهای جشنواره فیلم کوتاه تهران در سایر شهرهای استان اقدام کند.

وی با بیان اینکه مازندران میزبان جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان خواهد شد، افزود: جشنواره بین المللی فیلم فجر به صورت همزمان در مازندران برگزار و در صورت تامین اعتبار این استان آمادگی برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه برکت را دارد.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تا دوم آبانماه از ساعت 14 الی 17 در سه سانس آماده بازدید فیلمسازان و علاقه مندان است.