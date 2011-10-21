به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین جشنواره تئاتر هرمزگان در حالی در رودان به کار خود پایان داد که نمایش "رویای تفتیده" که به نمایندگی از بندرلنگه به کارگردانی عبدالمحمد سالاری و رضا عباسی شرکت کرده بود به دلایل نامعلوم از سوی دبیرخانه جشنواره در روز دوم پس از اجرا از بخش مسابقه حذف شد.

جشنواره تئاتر هرمزگان که به عنوان یکی از جشنواره های معتبر استان یک رخداد مهم هنری و فرهنگی بشمار می آید، تمامی هنرمندان تئاتر استان در طول سال سعی در ارائه نمایشنامهای قوی و درخور شان دارند تا به این جشنواره راه یابند و با هنرنمایی استعدادها و تواناییهای شهرستان خود را به رخ سایر رقبا بکشند.

جشنواره تئاتر هرمزگان در حالی برگزار می شود که گروه تئاتر تی تووک از هرمزگان به نمایندگی ایران در جشنواره ارمنستان و چند گروه دیگر از هرمزگان در جشنواره های ملی که در استانهای دیگر در حال برگزاری بود شرکت کرده بودند.

تئاتر هرمزگان در سالهای اخیر از پیشرفتهای خوبی برخوردار بوده است و حرفهای زیادی برای گفتن در جشنواره های مختلف چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور داشته است و همیشه علاقه مندان زیادی برای دیدن نمایشهای هرمزگانی به سالنهای تئاتر آمده بودند.

مسئولان فرهنگی و هنری استان هرمزگان در یک اقدام جالب که برای علاقمندان به تئاتر جای تعجب داشت نمایش "رویای تفتیده" که به نمایندگی از هنرمندان بندر لنگه ای در جشنواره شرکت کرده بود پس از اجرای موفق نمایش خود در روز دوم به درخواست دبیرخانه جشنواره از بخش داوری حذف و این موضوع را در روز اختتامیه به گروه نمایشی اطلاع می دهند.

رضا عباسی یکی از کارگردانان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل کنار گذاشتن گروه نمایشی از بخش داوری جشنواره عنوان کرد: مسئولان جشنواره تا کنون تنها بومی نبودن برخی از اعضای گروه را دلیل خارج کردن نمایش از بخش داوری اعلام کرده اند.

وی اظهارداشت: برای من مهم نبود که برنده شویم یا نه مهم اجرا و کسب تجربه برای همه اعضای گروه بود که به اذعان داوران جشنواره موفق بوده ایم.

کارگردان نمایش "رویای تفتیده" بیان داشت: مهمترین وظیفه یک کارگردان تشکیل بهترین گروه از بازیگر تا عوامل اجرای یک نمایش است که این موفقیت را در اجرا و رضایت تماشاگران و تحسین هیئت داوران مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه ما جشنواره ندیده نیستیم، عنوان کرد: من و آقای سالاری آدمهای جشنواره نرفته نیستیم. من سه بار و آقای سالاری دو بار در جشنواره بین المللی فجر شرکت کرده ایم و تجربیات خوبی را از اجرای نمایشهای حرفه ای داشته ایم.

عباسی با ابراز تعجب از اقدام مسئولان دبیرخانه جشنواره و دلایل مطرح شده، تصریح کرد: اگر ما غیربومی بوده ایم چرا در زمان انتخاب، باز خوانی و بازبینی گروه را تایید کرده اند و حتی در روز دوم اجازه اجرای نمایش داشته ایم.

وی با ابراز تاسف از نوع نگاه مسئولان جشنواره به گروه های اجرا کننده، بیان داشت: اجرای نمایش "رویای تفتیده" فراتر از این جشنواره بود اما نباید در هنر چیزی به نام بومی و غیربومی نداشته باشیم و این نوع نگاه و شیوه حذف نمایشها در عرصه تئاتر نباید باب شود و بین هنرمندان تفاوت قائل شد.

کارگردان نمایش "رویای تفتیده" با بیان اینکه از کسی دلخوری به دل ندارم، افزود: من ساکن تهران هستم و باید اعتراف کنم که استان هرمزگان بازیگران و کارگردانان خوبی دارد اما باید به صورت آکادمی و حرفه ایی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه عبدالمحمد سالاری کارگران بومی این استان است، عنوان کرد: دو بازیگر بومی در این نمایش ایفای نقش کرده اند و سه بازیگر دانشجوی رشته تئاتر در تبریز و سه بازیگر دیگر در دانشگاه های هرمزگان مشغول به تحصیل هستند اما باز هم اینها دلایل قانع کننده ایی برای حذف یک گروه نیست.

پیمان شریفی به نمایندگی از هیئت داوران جشنواره بیست و سوم تئاتر هرمزگان اعلام کرد: گروه شرکت کننده از بندرلنگه بهترین اجرا را در این جشنواره داشته است اما علیرغم میل باظنی و با دستور دبیرخانه جشنواره این گروه از دور داوری حذف شد.

وی در ادامه بیان داشت: از نظر داوران بازیگر خردسال این گروه بهترین بازیگر این جشنواره است و از قابلیتهای این بازگیر نمی توان به راحتی گذشت. این گروه در مجموع به عنوان بهترین گروه معرفی می شود.

شریفی اظهارداشت: هیت داوران ضمن احترام به تصمیم دبیر محترم جشنواره مبنی بر حذف نمایش رویای تفتیده به کارگردانی عبدالمحمد سالاری و رضا عباسی شرکت کننده از بندرلنگه در بخش مسابقه و تقدیر از حضور تاثیر گذار و ارشمند گروه اجرایی در این دوره جشنواره نمایش فوق را به جهت نگاهی ارزشمند و نو به ارزش های دفاع مقدس و تلاشی موفق ، صمیمی و صادقانه از سوی عوامل اجرایی جهت حمایت های لازم به اداره کل هنرهای نمایشی معرفی می نماید.

حجت الاسلام علی مریدی زاده که با تازگی به عنوان مدیرکل فرهن و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب شده، ریاست دبیرخانه این جشنواره را به عهده داشت و زمانیکه خبرنگاران دلایل حذف نمایش رویای تفتیده" را از دبیرجشنواره جویا شدند وی با امتناع از پاسخگویی بیان داشت: علت حذف را از داوران بپرسید.