اتوبوسرانی کرج سومین ناوگان حمل و نقلی برتر کشور شد

مهرداد کیانی در گفتگو خبرنگار مهر، گفت: ارزیابی صورت گرفته برای انتخاب این عنوان بر اساس آمار ناوگان اتوبوسرانی و تعداد خطوط فعال این سازمان انجام گرفته است.

وی تعداد کل اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه را هزار و 600 دستگاه ذکر و عنوان کرد: از این تعداد 269 دستگاه مربوط به اتوبوس های بخش ملکی سازمان و یک هزار و 123 دستگاه نیز مربوط به بخش خصوصی است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این 211 دستگاه اتوبوس نیز تحت نظارت واحد دربستی فعالیت می کنند.

کیانی اظهارداشت: بر اساس آمار، اتوبوس های فعال و غیر فعال سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه، از تعداد 629 دستگاه اتوبوس ملکی سازمان، 168 دستگاه فعال می باشند و 91 دستگاه نیز آماده بکارگیری هستند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه با اشاره به تعداد یک هزار و 123 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی افزود: از این تعداد 922 دستگاه اتوبوس فعال و 201 دستگاه خارج از خط می باشند.

کیانی ارتقاء و توسعه جایگاه ناوگان اتوبوسرانی را از برنامه های مهم این سازمان ذکر و عنوان کرد: پیش بینی برنامه ها و تدوین سیاست های سازمان بر اساس این مهم صورت می گیرد.

وی بهره وری حداکثری شهروندان از وسایل حمل نقل عمومی را در کاهش پیامدهای ترافیکی موثردانست و بر نهادینه کردن فرهنگ استفاده از این وسایل تاکید کرد و افزود: کلانشهر کرج با توجه به آمار جمعیتی و ساختار فیزیکی شهر به توسعه این فرهنگ نیاز دارد.

این مسئول در ادامه از فعالیت یک هزار و 200 دستگاه اتوبوس در خطوط مشخص شده خبر داد و گفت: فعالیت این تعداد اتوبوس در کرج با توجه به گنجایش شهر کافی است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس در سطح شهر، به میزان بالای هزینه های راه اندازی این خطوط تندرو اتوبوس اشاره کرد و اظهارداشت: این مهم با تامین اعتبار کافی و مناسب با هزینه های کلان پروژه محقق می شود.

کیانی از مطالعه احداث اولین خط تندرو اتوبوس در منطقه فردیس کرج خبرداد و افزود: این طرح در حال حاضر در شورای اسلامی شهر در دست بررسی است.

