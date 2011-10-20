100 وقایع حیاتی درمیان در موعد مقرر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی ظهر پنج شنبه در نشست شورای وقایع حیاتی شهرستان درمیان میزان ولادت در شهرستان را هشت درصد ولادت در استان برآورد کرد و ادامه داد: در شش ماه نخست سال جاری 587 ولادت در سطح شهرستان درمیان به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: از این میزان 333 واقعه پسر و مابقی دختر بوده است و نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 12.02 رشد داشته است.

فرماندار درمیان از کاهش 15 درصدی مرگ و میر در شهرستان درمیان خبر داد و اضافه کرد: ارتقاء شاخص‌های بهداشتی علت اصلی کاهش مرگ و میر در شهرستان به شمار می‌ رود.

براتی بیشترین علل فوت در این شهرستان مرزی را کهولت سن، بیماری‌های قلبی وعروقی و سرطان دانست.

فرماندار درمیان گفت: فاطمه، ستایش ، فاطمه زهرا و زهرا بیشترین فراوانی نام های دختر در این شهرستان بوده است.

براتی با بیان اینکه در بین پسران محمد، امیرعلی و محمد حسین بیشترین نام‌ها را به خود اختصاص داده است، گفت: در سه ماه تابستان 904 شناسنامه بزرگسال در شهرستان تعویض شده است.

وی بر ترویج فرهنگ ناب اسلامی در نام‌ گزینی کودکان تأکید کرد و ابراز داشت: اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی در شهرستان به منظور تسریع در خدمت رسانی ضروری است.

درمیان نیازمند گسترش زیر ساختهای مخابراتی است

وی از افتتاح نمایندگی ثبت احوال قهستان در آینده نزدیک خبرداد و افزود: از آنجا که بخش اعظم خدمات دستگاهای دولتی همچنین برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است لذا توجه به گسترش زیرساختهای مخابراتی در شهرستان یکی از نیازهای ضروری درمیان به شمار می ‌رود.

براتی مهاجر پذیری، همسایگی با افغانستان و حضور طوایف مختلف عشایری را از ویژگی‌های بارز شهرستان درمیان برشمرد و اظهار داشت: ثبت احوال پایه ‌گذار امنیت پایدار و پاسدار اسناد هویتی ایرانیان است.

وی گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده ترین راههای شناخت ویژگی های جمعیت کشور به منظور برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی خدمات و فعالیت های ملی و منطقه ای است.

براتی با اشاره به نقش ثبت احوال در اجرای سرشماری گفت: بهره گیری از بانک اطلاعاتی ثبت احوال در اجرای دقیق سرشماری بسیار موثر است.

وی عنوان کرد: پیوند پایگاه اطلاعاتی ثبت و احوال باپایگاه اطلاعات سرشماری می ‌تواند امکان ارائه آمار صحیح جمعیتی در فاصله‌ بین سرشماری ‌های جمعیت را فراهم کند.