لاریجانی با رئیس مجلس تاجیکستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در محل مجلس نمایندگان تاجیکستان با شکور جان ظهوراف رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای جلسه رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با اشاره به سفر خود به تهران در سال 2010 بر ویژگی های مشترک ملت ایران و تاجیک تاکید کرد.

ظهوراف با بیان اینکه جمهوری اسلامی نقش موثری در صلح و وحدت تاجیکستان داشته است گفت: شرایط برای گسترش همه جانبه روابط ایران و تاجیکستان فراهم است و در همین راستا سلسله سندهای همکاری میان دو کشور امضا شده است.

وی با بیان اینکه تاجیکستان در حساس ترین دوره های تاریخی از کمک های ایران برخوردار بوده است بر افزایش مناسبات پارلمانی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: پارلمان ایران در زمینه قانون نویسی تجربه های زیادی دارد. بنابراین مجلس نمایندگان تاجیکستان خواستار همکاری مجلس ایران و مرکز پژوهش های مجلس در زمینه قانون نویسی است.

در ادامه این دیدار لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب تنها واژه خویشاوندی را برای ملت تاجیکستان بکار برده است اظهار داشت: جمهوری اسلامی در دوران استقلال از ملت تاجیکستان حمایت کرده است.

وی افزود: شما در زمان حکومت کمونیست مشکلات زیادی داشتید اما امروز از موهبت استقلال برخوردار بوده و مردم تاجیکستان می توانند با عقاید خودشان زندگی کنند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم تعمیق روابط پارلمانی دو کشور ایران و تاجیکستان تصریح کرد: مردم پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح ها و لوایح مجلس را بررسی می کند. ما می توانیم الگوی تشکیل مرکز پژوهش ها را به شما داده و در این زمینه آموزش هایی را به شما ارائه دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از حضور مقامات تاجیکستان در همایش انتفاضه اظهار داشت: کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می توانند در زمینه توسعه انرژی و سدسازی با هم همکاری کنند.

وی افزود: کشور تاجیکستان رودخانه های زیادی دارد و شما می توانید از طریق سدسازی بر روی این رودخانه ها انرژی تولید کنید.

لاریجانی انتقال آب از تاجیکستان به ایران را از نکات مهم روابط دو کشور برشمرد و ادامه داد: ایران آماده سرمایه گذاری در زمینه انتقال آب است.

وی با تاکید بر لزوم تسهیل حضور تجار ایرانی در تاجیکستان اظهار داشت: اگر تسهیلات لازم برای حضور تجار ایرانی در تاجیکستان فراهم شود تاجیکستان می تواند به قطب تجاری تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه تاجیکستان در نقش آفرینی در مسائل منطقه ای افزود: مواد مخدر و تروریست دو معضل اصلی در منطقه هستند که علیرغم اینکه آمریکا سر و صداهای زیادی برای برطرف کردن این معضل کرد اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین کشور تاجیکستان و ایران می توانند در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی بیان اینکه اتصال راه آهن چین، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان پروژه مهمی در همکاری دو کشوراست گفت: تاجیکستان می تواند از طریق ترانزیت ایران، کالاهای خود را به عراق صادر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بعدازظهر روز پنجشنبه لاریجانی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. این سفر به دعوت رئیس پارلمان تاجیکستان صورت گرفته است.

در ادامه این سفر ، رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت.